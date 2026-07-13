マーク・ファン・ボメルが代表監督候補に浮上。「彼は候補の一人だ」

『Het Laatste Nieuws』サッカー担当責任者のニールス・ポワソニエ氏は、同メディアのポッドキャストで、マーク・ファン・ボメル氏がベルギー代表監督の候補だと語った。

ベルギーは米・加・墨開催のW杯準々決勝でスペインに敗退。終盤、ランメンスのミスをメリノが突いて2－1とした。

HLNの記者たちは、ルディ・ガルシア監督の立場は維持できないと指摘する。ガルシア監督はW杯予選でウェールズやカザフスタンを辛うじて上回りグループ1位となったが、内容は期待外れだった。

ネーションズリーグでもフランス、イタリア、イスラエルと同組で3位にとどまった。

このため、HLNのポッドキャストではガルシアの後任を巡り憶測が飛び交っており、ファン・ボメルの名前が挙がっている。 「ファン・ボメルは間違いなく候補の一人だ」

「候補は彼だけではないが、今後数週間は彼の名前が頻繁に挙がるだろう。我々はヨーロッパのトップ監督に高額な報酬を支払う余裕がない。だからこそガルシアに落ち着いたのだ。」

「我々は限られたプールから選べば、そこにヴァン・ボメルがいる。彼が今後ベルギーで指導するとしたら代表しかない」とポワソニエは結んだ。

ヴァン・ボメルは2023年、ベルギーのロイヤル・アントワープをリーグ優勝とクロキー・カップ制覇に導いている。