マーク・ファン・ボメルがベルギーをEURO 2028へ導く

『デ・テレグラーフ』紙によると、マーク・ファン・ボメルがベルギー代表の新監督に就任する見込みだ。リンブルフ州出身の彼は、ルディ・ガルシアの後任として2028年の欧州選手権（EURO）終了までの契約を結ぶ予定。

PSV、VfLヴォルフスブルク、ロイヤル・アントワープFCを率いた経験を持つ同氏との交渉は最終段階。ベルギーサッカー連盟（KBVB）筋は契約の詳細を調整中と明かした。

報酬を含む2年契約の条件はすでに合意済みで、コーチングスタッフの構成も最終調整中だが、具体的な名前は未発表だ。

W杯ベスト8進出したガルシア前監督の後任候補として最有力視されていた。ファン・ボメルは戦術眼とチームマネジメントに定評があり、テクニカルディレクターのヴィンセント・マンナート氏も就任を慎重に検証した。

ファン・ボメルはフランス語を話せないが習得する意向を示しており、ドイツ語、英語、イタリア語、スペイン語にも堪能だ。

PSV、バルセロナ、オランダ代表などで活躍した彼はベルギーでも高く評価されており、2023年にはロイヤル・アントワープをリーグとカップの2冠に導いた。

ファン・ボメルとマンナートは現時点ではコメントを控えている。正式発表は間近とみられる。