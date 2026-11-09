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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、次の代表ウィークを前にコンディション面で初の大きな痛手を負った。マーク・グエイが正式に代表メンバーから離脱したためだ。マンチェスター・シティのDFグエイは股関節の問題から回復できず、UEFAネーションズリーグの2連戦を欠場することになり、代役としてニューカッスル・ユナイテッドのダン・バーンが招集された。

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グエイが股関節に問題

26歳のセンターバックは、マンチェスター・シティが先日ノッティンガム・フォレストに敗れた試合で、ハーフタイムに交代を余儀なくされた。その後の検査で股関節の問題の深刻さが確認され、チェルシーのアカデミー出身であるグエイの代表活動不参加が正式に決まった。

イングランド代表の他の選手たちが月曜日にトッテナムの練習拠点に集まる中、イングランドサッカー協会はグエイの離脱を発表した。これを受け、ニューカッスルの長身DFバーンが、今後のクロアチア戦とスペイン戦に向けて追加招集された。

バーンが代表に復帰

バーンの代表復帰は、ニューカッスルのDFにとって大きな転機となる。イングランドのワールドカップでの戦いで重要な役割を果たしたベテランだが、トゥヘル監督による直近2回のメンバー選考では招集を見送られていた。

EURO2028を見据え、近ごろは若手に経験を積ませることへ重点を移していたものの、トゥヘル監督は先週、バーンが依然として構想にしっかり入っていることを明言していた。今回、守備陣を補うためにA代表へ即座に呼び戻され、その信頼に応える機会を得た。

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トゥヘル監督、GKの起用を検討

守備陣の再編だけでなく、トゥヘル監督はGKの選考にも頭を悩ませている。ジョーダン・ピックフォードが引き続き確立された第一候補である一方、ジェームズ・トラフォードがクラブで定期的に出場機会を得ていることで、先発争いは激しさを増している。

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ピックフォードの立場について、トゥヘル監督は「いや、彼が［第一候補］だ。ただ、何も変わっていない」と説明した。「そこでも競争はある。トラフは今、定期的に先発している。それは我々が望んでいたことだ。ジェームズ・トラフォードはよくやっている。前回は2人で試合を分け合った。今回はどうするか、まだ分からない。またそうする可能性もある」

監督は、重要な試合で控えGKを試すことの大切さを強調した。「ジョーダン・ピックフォードが負傷したらどうなるか。出場できなかったらどうなるか。だから試しておいた方がいい」と付け加えた。

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ネーションズリーグの試合が迫る

イングランドは今後、ロンドン北部で準備を仕上げ、厳しい日程のネーションズリーグに臨む。今後のクロアチア戦とスペイン戦は、トゥヘル監督の戦術的な進化を測る重要な試金石となる。

グエイが離脱した中、バーンはこの機会をつかみ、今なお最高レベルで貢献できると証明したいはずだ。一方、注目度の高いこれらの試合でピックフォードとトラフォードのどちらがGKに起用されるか、ファンも注視するだろう。