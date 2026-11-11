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マンチェスター・ユナイテッドは、FWマーカス・ラッシュフォードが鼠径部の問題に対する新たな治療プログラムを開始したことを受け、翌週日曜日のリヴァプールとのアウェー戦に出場できると期待している。29歳のラッシュフォードはユナイテッドの直近6試合を欠場しているが、ダブリンで専門医の診察を受けたことで、これまで幾度も苦しめてきたライバルとの一戦に向け、クラブには新たな希望が生まれている。

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専門医の診察で復帰に新たな希望

マンチェスター・ユナイテッドは、ラッシュフォードが新たな回復プログラムを開始したことを受け、翌週日曜日に行われるリヴァプールとの次戦に出場できることを期待していると、『デイリー・メール』が報じた。ラッシュフォードは先週、クラブのメディカルスタッフの一人とともにダブリンを訪れ、鼠径部の専門医の診察を受けた。現在は新たな治療計画が立てられている。

ラッシュフォードはワールドカップで股関節を負傷。その後、バルセロナへの期限付き移籍で1シーズンを過ごし、夏にオールド・トラッフォードへ戻った。以降、負傷が悪化して鼠径部にも広がり、ユナイテッドの直近6試合を欠場している。

痛みを抱えながらの出場を申し出ていたラッシュフォード

ラッシュフォードは今季のリーグ開幕から6試合に出場したほか、ブライトンとのカラバオカップの一戦、10月中旬に敗れたアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合にも出場した。マイケル・キャリックとは良好な関係にあり、苦しい時期にある指揮官を支えたいと考えていたという。

しかし、負傷を抱えたままプレーしたことで、状態はさらに悪化した。先月のチェルシー戦で敗れた際には、ラッシュフォードはベンチ入りさえ申し出ていたとみられるが、ユナイテッドは負傷をさらに悪化させるリスクを冒すべきではないと判断した。

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リヴァプール戦での好成績

ラッシュフォードはバルセロナから復帰して以降、ユナイテッドでまだゴールを挙げていない。だが、リヴァプール戦での実績は期待を抱かせる。イングランド代表FWは、ユナイテッド最大のライバルを相手に20試合で7ゴールを記録しており、アンフィールドでの一戦に向けて貴重な選択肢となる。

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代表ウィーク中も復帰に向けてコンディションを整える予定で、ユナイテッドは11月22日の試合に間に合うことを期待している。経験豊富なアタッカーの一人を欠いてきたチームにとって、その復帰は絶好のタイミングでの後押しとなるだろう。

ラッシュフォードとユナイテッドの今後は？

リヴァプール戦は、オールド・トラッフォードの新時代の幕開けとなる可能性もある。同紙はさらに、キャリックが解任され、後任にマウリシオ・ポチェッティーノが就く見通しだと報じている。そうなれば、アンフィールドでの一戦がポチェッティーノの指揮官としての初戦になる可能性がある。

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ポチェッティーノにとっては、トッテナム、チェルシー、サウサンプトンでの指揮を経て、プレミアリーグへの復帰となる。