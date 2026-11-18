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マンチェスター・ユナイテッドは、マウリシオ・ポチェッティーノが希望するコーチ陣を迎えるため、スタッフ部門の大幅な刷新を正式に決定した。ポチェッティーノがアメリカ代表から移るのに伴い、信頼する側近のために席を空ける決断は、オールド・トラッフォードでの容赦ない新時代を示している。

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オールド・トラッフォードでスタッフの大幅な退任を発表

マンチェスター・ユナイテッドは、新たな章へ移行するにあたり、スタッフ陣の主要メンバー5人の退任を正式に発表した。今回の決定は、ポチェッティーノの側近を迎えるための戦略的な人員整理の一環だ。トッテナムとチェルシーで指揮を執ったポチェッティーノの側近たちは、同監督が最近まで率いていたアメリカ代表からマンチェスターへと同行した。 アルゼンチン人指揮官は水曜日、プライベートジェットでキャリントンに到着 し、本格的に仕事を開始。クラブの日々の運営が直ちに変わることを示した。

クラブは公式声明で、移行期に貢献した退任者への感謝を表明した。「彼らの全面的な献身、尽力、プロ意識に感謝するとともに、今後の幸運を祈ります」と述べている。

キャリックの関係者も前指揮官に続き退任

今回の再編では、マイケル・キャリックの在任期間と密接な関係にあった複数の人物もクラブを去る。その一人がジョニー・エヴァンズだ。暫定監督ダレン・フレッチャーの下で役職に就いた後、キャリックのアシスタントを務めていた。38歳のエヴァンズは、アレックス・ファーガソン監督の下、マンチェスター・ユナイテッドの選手として2008-09、2010-11、2012-13シーズンにプレミアリーグを3度制覇。その後、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとレスター・シティでプレーした。

スティーブ・ホランドも、在籍わずか11カ月で職を離れた。かつてイングランド代表のアシスタントを務め、1月に高い評価を受けてマンチェスター・ユナイテッドに加入したホランドは、 ポチェッティーノが自身の戦術スタッフを迎えようとする中で退任する 。ニューカッスル・ユナイテッドとレアル・マドリーでDFとしてプレーしたジョナサン・ウッドゲートも退任。キャリックがミドルズブラの監督を務めていた時期とオールド・トラッフォードの双方で、同氏とともに働いていた。

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アカデミーとGK部門にも及ぶ人員再編

変更はトップチームの戦術スタッフにとどまらず、クラブの長期的な指導体制にも及ぶ。かつてU-21チームの監督として優れた実績を残したトラヴィス・ビニオンは、トップチームコーチの職を離れた。ビニオンはマンチェスター・ユナイテッドで5年間を過ごし、若手選手の育成で重要な役割を担っていた。

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さらに、ポチェッティーノ体制の発足はGK部門にも影響した。元バーンリーのGKで、オーレ・グンナー・スールシャールが指揮を執っていた時期にクラブに加わったクレイグ・モーソンも、正式に職を離れた。

マン・U、降格圏付近で苦戦

マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグ開幕から10試合で勝ち点8にとどまり、順位は18位。今季ここまでの勝利はわずか1つだ。期待が高まる日曜日のアンフィールドでのリヴァプール戦に向けて準備を進めており、振るわないリーグ戦の成績を改善したいところだ。