マンディのプレーについて審判の専門家は「意図は決定的な要素ではない。メッシは運が良かった」と語った。

現在アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の2026年ワールドカップ・アルジェリア戦で、アルゼンチン代表メッシが巻き起こした物議の余波が続いている。

メッシはハットトリックを達成し、アルゼンチン代表を3－0の勝利に導いて連覇へのスタートを切った。また、大会通算得点でドイツのクローゼと並んで16ゴールで首位に立った。

しかし問題となったのは、アルゼンチンが1-0とリードした場面での行為だ。メッシはアルジェリアDFイッサ・マンディの足に激しいタックルを入れた。

主審シモン・マルシニャクはファウルを宣告したものの、カードを提示しなかった。

VARのトマシュ・クヴィアトコフスキはこの判定を検証したが、「明白な誤審ではない」と判断し介入しなかった。

元イングランド代表審判アンディ・デイヴィスは米ESPNに「メッシのタックルは不必要で、退場を免れたのは運が良かった」と語った。

さらに「背後からタックルし、スパイクがふくらはぎに接触し、ある程度の力が入っていた場合、このような状況では即座のレッドカードが適切な処分となる」と付け加えた。

意図の有無は規則上関係なく、接触の性質が判断の根拠になると説明した。

さらに「私の見解では即退場相当で、メッシは運が良かった。アルゼンチンが1点リード中の出来事であり、試合展開に大きな影響を与える可能性があった」と続けた。

また、退場していればグループステージの残り試合にも影響が及び、1試合以上の出場停止で大会後半を欠場する恐れもあったと結んだ。