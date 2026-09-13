ラミン・ヤマルはバルセロナで際立った活躍を続けており、レバンテ戦で2ゴールを決めてチームのリードを広げ、今季の得点数を7に伸ばした。この力強い滑り出しは、バロンドール候補の一人としての存在感を高めている。

来る10月26日にイギリスの首都ロンドンで開催予定のバロンドール授賞式まで残り1か月余りとなるなか、ヤマルは自らを売り込もうとするような素振りは一切見せず、ピッチ上で自身の野望を裏付けるプレーを続けている。バルセロナとスペイン代表での実力と数字によって、その名を強く印象づけているのだ。

ヤマルは昨シーズン、バルセロナで格別なシーズンを過ごした。チームはラ・リーガとスペイン・スーパーカップのタイトルを獲得し、選手個人としても優れた得点数を記録。さらにスペイン代表として世界王者となり、自らの記録にもう一つの栄冠を加えた。

その勢いはここで止まることはなかった。ロカフォンダ出身のこの選手は今季も力強い滑り出しを続けており、同時にブラジル人チームメイトのラフィーニャも際立った活躍を見せている。ラフィーニャはその目覚ましいプレーにもかかわらず、バロンドール候補30名のリストから外れていた。

ラフィーニャは現在、今季8ゴールを記録しており、ヤマルの7ゴールに対して、バルセロナの攻撃を担う両スターの差はわずか1ゴールとなっている。カタルーニャのチームは力強い攻撃力を発揮し続けており、明らかにこの前線の2人に依存している。

「シウタ・デ・バレンシア」で5分にチャビ・エスパルトがバルセロナの先制点を挙げた後、ラフィーニャとヤマルが再びチームのリードを広げる2点目をもたらした。このゴールはバルセロナ陣内から始まり、レバンテのゴールネットで終わる攻撃だった。

後半開始とともに、ヤマルはグラウンドに倒れているマンディの手にボールが当たったとしてPKを要求したが、主審はファウルを認めず、選手は自らボールに到達しようとした。

マンディが起き上がった後、背後からバルセロナの背番号10番の選手を蹴ってファウルを犯し、今度はヤマルがPKを獲得。そのキックは自ら担当した。

ヤマルはボールを目の前にセットし、左足でGKリアンの右側へと蹴り込んだ。リアンは反応できず、バルセロナに3点目をもたらすとともに、自身の今季得点数を7に伸ばし、ラフィーニャとの差はわずか1ゴールとなった。

この際立ったパフォーマンスを見せたヤマルを、ハンジ・フリックは若きスターを休ませることを決断し、66分にピッチから退かせ、代わりにダニ・オルモを投入した。ヤマルは攻撃面での役割を見事に果たし、試合の大部分を決定づけていた。