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ロベルト・マンチーニが、2023年にイタリア代表監督を突然辞任するに至った葛藤を明かし、決断をすぐに後悔したと告白した。ユーロ2020を制した指揮官は現在、イタリア代表監督として2度目の任期を迎えており、一時的に母国を離れることになった意思疎通の行き違いを振り返っている。

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2023年のマンチーニ辞任前に何が起きたのか

マンチーニは『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、2023年8月にイタリア代表監督を突然辞任した経緯を語った。数週間後にサウジアラビア代表監督に就任したが、イタリア代表を離れる前に契約していたことは強く否定した。

辞任の原因は、当時のイタリアサッカー連盟（FIGC）会長ガブリエレ・グラビーナとの意思疎通がうまくいかなくなったことにあった。マンチーニのスタッフをめぐる話し合いは何カ月も結論が出ず、ネーションズリーグでの戦いを終えた後も続いたが、その後は1カ月間連絡が途絶えた。

マンチーニ、ローマへ行かなかったことを悔やむ

サウジアラビア代表監督への就任にすでに合意していたのかと問われたマンチーニは、これを否定し、グラビーナとの意思疎通不足が原因だったと語った。

「いや、契約はしていなかった。していなかったんだ。すべての根底にあったのは、グラビーナ会長と私の間のコミュニケーション不足だ」とマンチーニは話した。「何か問題が起きれば、彼はすぐに私を交代させるつもりだと思っていた。スタッフについて何カ月も話し合っていたが、私は何も問題がないふりをして、その件を先送りにし続けた」

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「その間にも数週間が過ぎ、問題は未解決のままだった。オランダでのネーションズリーグの後に話し合いを再開したが、結論は出なかった。そして1カ月間、連絡が途絶えた」

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マンチーニは状況を見誤ったと認め、グラビーナと直接会っていればよかったと悔やんだ。「正直に言って、辞めたくはなかった。残りたかったし、辞めるつもりはなかった」と、元マンチェスター・シティ監督は続けた。「だが、時には物事が起こる。対処が必要だったいくつかの問題について、特に判断を誤ったと思う」

「それらに対処していれば、おそらくこんなことにはならなかった。飛行機でローマへ行き、会長と話して問題を解決すべきだった」

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イタリア代表を離れたのが間違いだったといつ気づいたかを問われると、マンチーニはすぐに後悔したと認め、ジャンルカ・ヴィアッリがいれば決裂を防げたかもしれないと述べた。「すぐにだ。でも、その時にはもう引き返せなかった」と話した。「ルカがいてくれたら、話し合って多くのことを解決できただろう」

混乱の中で実現したイタリア代表監督への復帰

マンチーニは昨夏、FIGCが大きく揺れる中でイタリア代表監督に復帰した。当初、パオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドはアンドレア・ピルロを選んだが、契約が成立しなかったため、新FIGC会長のジョバンニ・マラゴがマンチーニを任命した。これを受け、 マルディーニとレオナルドは辞任した 。

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第一候補ではなかったことは、最初の就任時と重なる。「最初の時も同じだった」とマンチーニは振り返った。「私は当初から監督に指名されていたわけではない。カルロ［アンチェロッティ］だった。彼が別の道を選んだ時、私に声がかかった」

イタリア代表監督2期目で安定した成績を目指す

イタリア代表監督に復帰したマンチーニは、2期目の最初の6試合で3勝を挙げ、ネーションズリーグではグループ3位に終わった。結果にばらつきのある出だしを経て、安定した成績を残すことが課題となっている。