マンチーニ「トルコ戦では変更を加える。バレッラはもっとゴールを決めなければならない。長すぎる中断期間はあまりにも負担が大きい」

イタリア代表の監督、ロベルト・マンチーニは、フランスとのパリでの見事な引き分けの後、ネーションズリーグ第4節にあたるボローニャでのビンチェンツォ・モンテッラ率いるトルコ戦を前日に控えて次のように語った。「グループで最も大事なのは自分たちを信じること、そしてどんな結果にもたどり着けると考えることだ」





「選手たちは技術的なクオリティーを持っているし、自分たちの価値をもっと自覚すれば多くのことができる。スタメン？ 明日は少し変えるつもりだ」

続く記者会見で、マンチーニは対戦相手の力についても強調した。「モンテッラはトルコ代表をワールドカップ、そしてネーションズリーグAに戻し、素晴らしい仕事をした。今は重要な選手を何人も欠いていることもあって、やや苦しんでいる。ただ、そんなに簡単な試合にはならない。トルコは非常に良いチームだし、1stレグでは我々がうまくやった。明日は自分たち次第だ。ベルギーに負けたからといってトルコを過小評価してはいけない。この試合を簡単な一戦だと考えることが、してはならないミスだ」

指揮官の隣では、ニコロ・バレッラもコメントした。「彼はまだ若く、代表にとって大きな存在になれる。彼の言うことには私も同意している。ゴールという点では取り戻さなければならない」とマンチーニは語った。

予定されている4試合のうち最後の一戦を前に、指揮官はここまでを簡単に総括した。「この代表ウィークでは楽しめたし、選手たちもそうであればいい。今は最高の形で締めくくらなければならない」 以前の方式と比べて、より長い中断期間で試合数も多いこのフォーマットの方が良いのか？ 「分からない。こういう形は、特に選手にとってあまりにも負担が大きいと思う」とマンチーニは語り、2週末にまたがる4試合という日程に“ダメ出し”した。







