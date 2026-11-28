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ロベルト・マンチーニ監督が選手時代を振り返った。

イタリア代表監督は『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。「選手時代、代表とは相性が良くなかったかって？ まったくその通りだ。自分がすべきだったこと、できたはずのことを果たせなかった」

「サンプドリアではユニフォームのデザインまで手がけ、マントヴァーニとボレアへの助言で移籍市場にも影響を与えたかって？ 一部は本当だ。例えば赤いユニフォームは、ある晩エディリオのところで、私とルカ、ファウスト・パリで作った。移籍市場については、よく意見を求められた。会長はいつも私と話し合っていたし、ドクターは私をとてもかわいがってくれた」

「クラブが破綻した状態のラツィオでプレーした。給料が支払われなかったかって？ そういうことは起こるものだ。どん底に落ち、もう浮かび上がれないと思うときにな。コッパ・イタリアで敗退した後のガットゥーゾにも起きたことだ」

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「私はいつも衝突しがちな人間だったかって？ 単なる意見の対立だ。どこにでもあるし、ごく普通のことだ。ペルッツィとは取っ組み合いにもなった？ それは伝説だよ。それにアンジェロはかなり大柄だった。カペッロとガッリアーニは私のお気に入りの標的だったかって？ まあ、ミランが強かった時代だからね。そういうこともあった。ああ、あったよ」

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「私は生まれながらのユヴェントスファンだ。ユヴェントスに行かなかったのは、ずっとサンプドリアに残ることを選んだからだ。移籍の可能性が２、３度あったが、考えもしなかった。ヴィアッリが移籍したとき、彼をうらやましく思ったかって？ 一度もない。ルカをうらやむなんてあり得ない。ただ、彼が欧州チャンピオンズカップで優勝したときは、一緒にいたかった。私たちはウェンブリーでのバルセロナ戦でそれを果たせなかったからね。実現していれば、選手として一緒に手にする最後のタイトルになったはずだ。ウェンブリーでの忘れられない抱擁の後、ヴィアッリと何を話したかって？ 彼は治療を受ける必要があったのでロンドンに残り、イタリアには戻らなかった。あの夜は本当に、本当に幸せそうだった。自分に残された時間があまりないと分かっていた。ルカは並外れた強さを私たち全員に教えてくれた」

「ミハイロビッチをローマから獲得したのは私だ。レッドスターとの欧州チャンピオンズカップの試合後、会長にシニシャを獲得するよう伝えた。ただ、その時点ではまだ不可能だった。スラブ系の選手は国外に出ることを認められていなかったからだ。翌年、彼はローマへ移ったが、うまくいかなかった。そこで私は再びマントヴァーニに働きかけた。ボローニャのオーナーであるメナリーニ家に、監督として彼を推薦したかって？ ああ。シニシャは素晴らしく、とても大きな心の持ち主だった。彼の友人なら、どんなことでもしてくれた。強い男に見せたがっていたかって？ いや、まあ、それは見せかけにすぎなかった。実際は本当に心優しい人だったからね。強がるのが好きだったんだ」

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「選手生活は長かったが、指導を受けた監督は少なかった。エリクソン、ボシュコフ、ベルセッリーニ、そしてウリヴィエリだ。すぐに言い争いになったかって？ 私はまだとても若かった。サンプドリアで２年間、彼の指導を受けた。その後、代表ではヴィチーニとサッキだ。全員から少しずつ何かを学んだ。ほかのシステムより好むシステムというものはない。常に指導する選手次第だ。戦術的な選択肢はすべて頭に入っている。私は選手になるため、サッカーのために生まれてきたのだと思う」

「サッカーに関わってきた半世紀で、マラドーナとメッシ以外に本当に衝撃を受けた選手かって？ 『怪物』ロナウドだ。たった一人の名前を挙げるのも簡単ではない。1980年代初頭以降、イタリアではプラティニ、フリット、ファン・バステン、ジーコ、カレカ、ジダンといった世界最高の選手たちを見てきた」