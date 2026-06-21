マンチーニはインテルとの契約更新を否定し、「ローマと契約更新について話し合っている」と語った。

「ワールドカップの試合を見る気になれない。あまりにも辛すぎる」――イタリア代表が本大会出場を逃してから3か月。ジャンルーカ・マンチーニは、ゼニツァでのボスニア戦の悔しさをまだ引きずっている。 マッティア・ジャニ追悼チャリティ大会でスカイ・スポーツの取材に応じたローマのDFは、アズーリの敗退についてこう語った。「胸が張り裂けそうだ。今は試合を見ていない。出場できないことがとてもつらい」。





「多くを語らないが、3度も予選を突破できなかったのは、若手やユース、監督だけの問題ではない。もっと根本的な課題だ。近い将来、若い選手たちとともに再び主役に戻りたい」

2027年に契約が切れる件については「交渉は進んでおり、結果を待っている。代理人やクラブと話し合っている。回答を待っている状況なので、様子を見よう」





ローマについて - 「波乱の多い素晴らしいシーズンだった。7年間、あと一歩のところだったチャンピオンズリーグに出場できるのは、チームの努力の証だ。 ヴェローナでの試合直後、チャンピオンズリーグのテーマ曲が流れる瞬間や、訪れるスタジアムの景色を想像しました。とても嬉しく、その瞬間を早く味わいたいです」