共有 GOALをGoogleでフォロー

ロベルト・マンチーニ監督は、最新のイタリア代表31人に代表出場歴のない若手有望株を複数選び、アッズーリの大胆な新時代の幕開けを示した。代表チームがフランス、ベルギーとの重要なネーションズリーグの試合に向けて準備を進める中、同監督は実績あるベテランと期待の若手選手をバランスよく選出した。

広告

次世代が主役に

イタリア代表の将来に向けた方針を明確に示すように、マンチーニ監督は11月の代表活動に臨む31人のメンバーに多くの新顔を加えた。アルファジョ・シセ、シモーネ・ロンターニ、リッカルド・カッサーノを招集したことは、イタリア国内で台頭する才能を発掘しようとする指揮官の姿勢を示している。前回の代表活動では34人を見極めており、若手に門戸を開きながら、候補を徐々に絞り込んでいる。

メンバーには、コモのマッティア・リベラーリとパリFCのアタッカー、ルカ・コレオショも名を連ねた。両選手ともA代表初出場を狙う。若手を重視するこの選考は、イタリアがネーションズリーグでの立ち位置を確かなものにしようとする重要な局面で行われた。

ネーションズリーグにおけるイタリア代表の現状

クリスタル・パレスのオネスト・アハノールの選出も注目を集める。DFは6月にシルヴィオ・バルディーニ監督の下で親善試合に2度出場したが、公式戦での代表デビューはまだ果たしていない。9月の代表活動にも参加したものの出場機会はなく、その後はU-21代表に戻り、欧州選手権予選を戦うチームを支えた。

順位表の首位に立つライバルを追い抜きたいイタリアにとって、今後1週間の重要性は極めて高い。イタリアは現在、ネーションズリーグのグループで4試合を終えて勝ち点7の2位。首位フランスの勝ち点10を追う一方、3位ベルギーの勝ち点6と、未勝利で最下位のトルコを上回っている。イタリアは11月12日木曜日にミラノでフランスを迎える。先月パリで繰り広げた激しい一戦の再現が期待される。そのホームゲームの後、マンチーニ監督率いるチームは11月15日日曜日にベルギーとのアウェー戦に臨む。

広告 広告

おなじみの顔ぶれと負傷による痛手

新戦力が数多く加わった一方、チームの中心となる顔ぶれはほぼ変わっていない。ジャンルイジ・ドンナルンマが引き続き後方からチームを率い、守備陣には頼れる柱のアレッサンドロ・バストーニとリッカルド・カラフィオーリが名を連ねる。中盤では、主力として定着しているニコロ・バレッラ、サンドロ・トナーリ、フェデリコ・ディマルコの3人がいずれもメンバー入りした。

Related Topics

ただし、痛手もある。ナポリの主将ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォは、クラブが直近のユヴェントス戦で0-2と敗れた際に負傷し、ハーフタイムに交代したため、メンバーから外れた。一方、明るい材料としてマルコ・パレストラが代表に復帰する。DFはプレミアリーグ開幕後、負傷に悩まされていたが、最近チェルシーのトップチームに再び入り、マンチーニ監督にサイドバックの選択肢を増やしている。

イタリア代表メンバー全31人

GKはマルコ・カルネセッキ、ジャンルイジ・ドンナルンマ、グリエルモ・ヴィカーリオ。DFにはアハノール、バストーニ、カラフィオーリ、ディマルコ、ダニエレ・ギラルディ、マイケル・カヨデ、ジャンルカ・マンチーニ、パレストラ、ジョルジョ・スカルヴィーニが選ばれた。MFにはバレッラ、カッサーノ、イッサ・ドゥンビア、ニコロ・ファジョーリ、ダヴィデ・フラッテージ、ロンターニ、ニッコロ・ピジッリ、サムエレ・リッチ、アレッサンドロ・ロマーノ、トナーリと、多くの選手が名を連ねている。

広告

攻撃陣にはニコロ・カンビアーギ、アルファジョ・シセ、フランチェスコ・ピオ・エスポジト、セバスティアーノ・エスポジト、ルカ・コレオショ、マッティア・リベラーリ、ジャンルカ・スカマッカ、アントニオ・ヴェルガーラ、ニコロ・ザニオーロが選ばれた。