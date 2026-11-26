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マンチェスター・シティの財務上の行為をめぐる最近の認定を受け、プレミアリーグの強豪クラブが法廷闘争を本格化させた。マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、トッテナムは同じ専門法律事務所に依頼し、総額が数億ポンドに上る可能性のある賠償を求める。

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有罪判定を受け、ライバルクラブが専門の弁護士に依頼

『ガーディアン』によると、3クラブはロンドンの法律事務所ウィギンに依頼し、財務上の損失を算定するために分析担当者も共同で起用した。ただし、請求は各クラブが個別に行う。シティが2023年2月に告発された後、当時トッテナムの会長だったダニエル・レヴィの下で同クラブが最初に動き、ユナイテッドとリヴァプールが続いた。一方、アーセナルは契約先の法律事務所HFSクレイマーを通じて別の訴訟を準備している。

4クラブはいずれも、『デア・シュピーゲル』が2018年11月に報じた疑惑に関連する6年間の時効期限に間に合わせるため、2024年11月に法的通知を提出した。この時効に関する規定は、シティが2020年にUEFA主催大会への2年間の出場停止処分を覆す一因にもなった。9月には 独立委員会がシティに対する100件を超える告発の大半について有罪と認定 。2009年から2018年にかけて「見せかけの契約」により収入を9億ポンド以上水増ししたと判断されたことで、動きは加速した。

賠償請求をめぐり法曹関係者とシティの主張が対立

事情に詳しい関係者は、ウィギンに依頼したクラブが分析を共同で行いながら、賠償は個別に求める理由を説明した。「訴訟には共通点も相違点もある」と、この関係者は『ガーディアン』に語った。「最終的な損害発生の原因は同じかもしれないが、損害額は異なる。そのため、別々に請求することになる」

シティは約4年前に告発されて以来、不正行為を否定している。 10月には上訴し 、判定には「法律、原則、事実に関する複数の明白かつ重大な誤りがあり、信頼できない」と主張。さらに「クラブはプレミアリーグから向けられた告発について無実であり、この件に関するクラブのすべての主張を裏付ける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する」と述べた。

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プレミアリーグ各クラブに巨額の財務的損失

トッテナムはシティに及ばずチャンピオンズリーグ出場権を4度逃しており、最大額の賠償を請求する可能性がある。ヨーロッパリーグへの出場となったことで、1億2000万ポンド以上の損失を被った。アーセナルも2017年に3位のシティに次ぐ5位となり、その後6年間にわたって欧州最高峰の大会から遠ざかったことで、数億ポンドの損失を被った。サミル・ナスリやエマニュエル・アデバヨールを含む、シティに売却した5人を超える選手についても賠償を請求する可能性がある。

ユナイテッドとリヴァプールは、それぞれ2012年と2014年に2位となり、賞金、ボーナス、商業収入を逃した。チェルシーは不正行為を理由に時効期間が延長される可能性があるにもかかわらず、弁護士に依頼していない。エヴァートン、ニューカッスル、ハルのような降格したクラブ、そして2011年のFAカップで準優勝したストークも影響を受けた。ストークの元監督トニー・ピューリスは10月、同クラブが優勝トロフィーを受け取るべきだと語っている。

来月、審理を担当する委員会がシティの命運を判断へ

今後の焦点はシティの上訴だ。 来月、新たに設けられる3人構成の委員会が審理する 。有罪判定が維持されれば、ユナイテッド、リヴァプール、トッテナム、アーセナルはそれぞれ損害賠償請求に踏み切る構えだ。