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マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日にリヴァプールに0-4で大敗した試合で、開始早々に退場となったレニー・ヨロの処分について、異議を申し立てる意向をイングランドサッカー協会に正式に通知した。8分の判定によりマウリシオ・ポチェッティーノ監督の初陣は台無しとなり、クラブ幹部は主審のマイケル・オリバーとVARが重大な誤りを犯したと確信している。

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ユナイテッド、退場処分への異議申し立てを正式に表明

マンチェスター・ユナイテッドは、 リヴァプール戦でのヨロの退場処分 に異議を申し立てる意向をイングランドサッカー協会（FA）に正式に通知したと、『ESPN』が報じた。フランス人DFは、日曜日にアンフィールドで行われたプレミアリーグの試合で、開始わずか8分に退場となった。主審のマイケル・オリバーは、ヨロがアレクサンデル・イサクの決定的な得点機会を阻止したと判断。このピッチ上での判定はその後VARにも支持され、アウェーチームは試合のほぼ全時間を10人で戦うことを余儀なくされた。

早々の退場がユナイテッドにとって致命的となり、チームは 屈辱的な0-4の敗戦 を喫した。クラブ幹部は出場停止処分の取り消しを目指し、判定に正式に異議を申し立てることを決めた。

クラブ幹部、決定的な得点機会だったとの判断に反論

ユナイテッドの首脳陣は、試合開始8分の重要な場面について審判団が判断を誤ったと強く考えている。報道によると、主張の中心は、ヨロがチャレンジする直前のイサクのボールコントロールにある。

ユナイテッドは、FWのボールタッチが大きくなったため、シュートを打たれる前にGKセンヌ・ラメンスが難なくボールを確保できたと主張する。ラメンスが対応できる位置にいたことから、決定的な得点機会はそもそも存在しなかったというのがクラブの見解だ。

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マウリシオ・ポチェッティーノ監督も試合後の記者会見で、この判定に公然と疑問を呈した。リヴァプールのペナルティーエリア内でブライアン・エンベウモが関わった同様のプレーはファウルと判定されなかったとして、判定に一貫性がないとの見方も示した。

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ポチェッティーノ初陣、退場を機に崩れる

ヨロの退場を機に、アンフィールドのピッチ上でユナイテッドはたちまち崩れた。リヴァプールは退場につながったプレーで得たFKをすぐさま生かし、ドミニク・ソボスライが先制点を決めた。80分以上にわたって数的優位に立ったリヴァプールはライバルを圧倒し、4-0の大勝を収めた。

この結果、ポチェッティーノにとって、 マイケル・キャリックの後任に就任してから 初めての試合は、悪夢のような船出となった。この敗戦でユナイテッドの苦しいシーズン序盤にさらに追い打ちがかかった。リーグ戦11試合を終えてチームは現在19位に沈み、早くも残留争いに巻き込まれている。

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FA、アンフィールドでの判定を審査へ

FAは今後、ヨロの退場に関するユナイテッドの正式な申し立てを審査する。独立規律委員会が、日曜日の午後にオリバー主審とVARが明白な誤りを犯したかどうかを判断する。

異議申し立てが認められれば、ヨロは出場停止を免れ、クラブの立て直しを図るポチェッティーノ監督の下ですぐに起用可能となる。一方、委員会が申し立てを退けた場合、DFは国内大会で出場停止処分を受けることになる。