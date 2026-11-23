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マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日にリヴァプールに0-4で大敗した試合でレニー・ヨロが開始早々に受けた退場処分について、異議を申し立てる意向をイングランドサッカー協会に正式に伝えた。8分の退場判定でマウリシオ・ポチェッティーノ監督の初陣は台無しとなり、クラブ幹部はマイケル・オリバー主審とVARが重大な誤りを犯したと確信している。

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リヴァプール戦のアンフィールドでレニー・ヨロが厳しい一戦を強いられ、マウリシオ・ポチェッティーノ監督はマンチェスター・ユナイテッドの次戦に向け、守備面の課題への早急な対応を迫られている。戦術変更を受けて素早いブロックチェーン取引を行いたいベッターは、登録時に当サイトの BC Gameのボーナスコード を利用できる。

ユナイテッド、退場処分への異議申し立てを正式に開始

『ESPN』によると、ユナイテッドは リヴァプール戦でのヨロの退場処分 について異議を申し立てる意向をイングランドサッカー協会（FA）に正式に伝えた。ESPNが報じた。フランス人DFは日曜日、アンフィールドでのプレミアリーグの一戦で開始わずか8分に退場となった。オリバー主審は、ヨロがアレクサンデル・イサクの決定的な得点機会を阻止したと判断。ピッチ上での判定はその後VARにも支持され、アウェーのユナイテッドは試合のほぼ全時間帯を10人で戦うことを余儀なくされた。

早い時間帯の退場はユナイテッドにとって致命的となり、 屈辱的な0-4の敗戦 を喫した。クラブ幹部は出場停止処分の取り消しを目指し、この判定に正式に異議を申し立てることを決めた。

クラブ幹部、決定的な得点機会だったとの判断に異議

マンチェスター・ユナイテッドの幹部は、試合開始8分の重要な場面で審判団が状況を見誤ったと強く考えている。報道によると、主な主張はタックル直前のイサクのボールコントロールに関するものだ。

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ユナイテッドは、イサクのタッチが大きくなったため、シュートを打つ前にGKセンネ・ラメンスが余裕を持ってボールを確保できたはずだと主張する。ラメンスが対応できる位置にいた以上、決定的な得点機会はそもそも存在しなかったというのがクラブの見解だ。

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ポチェッティーノ監督は試合後の記者会見で、この判定に公然と疑問を呈した。また、リヴァプールのペナルティーエリア内でブライアン・エンベウモが関わりながらファウルと判定されなかった類似の場面を挙げ、判定が一貫していないとの見方を示した。

退場を機に崩れたポチェッティーノ監督の初陣

ヨロの退場をきっかけに、アンフィールドでのユナイテッドはたちまち崩れた。リヴァプールはこのプレーで得たFKをすぐに生かし、ドミニク・ソボスライが先制点を挙げた。80分以上にわたって数的優位に立ったリヴァプールは、ライバルを難なく圧倒して4-0の大勝を収めた。

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この結果、 マイケル・キャリックの後任に就任 して初めて指揮を執ったポチェッティーノ監督は、悪夢のようなスタートを切った。この敗戦でユナイテッドの苦しいシーズン序盤はさらに深刻化。リーグ戦11試合を終えて順位は19位となり、早くも残留争いに巻き込まれている。

FA、アンフィールドでの判定を審査へ

FAは今後、ヨロの退場処分に関するユナイテッドの正式な申し立てを審査する。独立した規律委員会が、日曜日の午後にオリバー主審とVARが明白かつ明らかな誤りを犯したかどうかを判断する。

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異議申し立てが認められれば、ヨロは出場停止を免れ、クラブの立て直しを図るポチェッティーノ監督が引き続き直ちに起用できる。一方、委員会が申し立てを退けた場合、同選手は国内大会での出場停止処分を受けることになる。