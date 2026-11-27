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マンチェスター・ユナイテッドがブルーノ・フェルナンデスの契約にある1年間の延長条項を行使し、主将を2028年までクラブにとどめることになった。これにより海外クラブは1月にポルトガル代表MFへ接触できなくなるが、長期的な去就や週末の試合に向けたコンディションには疑問が残る。

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ユナイテッドがフェルナンデスの契約延長条項を行使

『BBC』によると、ユナイテッドは32歳のフェルナンデスの契約にある1年間の延長条項を行使した。BBCが報じた。従来の契約は来夏に満了する予定だったが、双方は2028年まで延長することが互いの利益になると判断した。

この決定により、1月1日に開く冬の移籍市場を前に、クラブは選手の価値を守れる。契約が1年延びたことで、フェルナンデスが来夏に退団する場合も、ユナイテッドは移籍金を要求できる。新たな長期契約をめぐる話し合いは、火曜日に フェルナンデス本人が認めた ように、引き続き保留となっている。交渉はユナイテッドが現在のリーグ順位を上げた後に再開される見込みだ。

尾を引く過去の移籍騒動

フェルナンデスの去就には、2025年夏以来、不透明感が漂っている。当時、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが巨額のオファーを提示し、ユナイテッドは主将の放出を容認する姿勢だった。

フェルナンデスは妻とオファーについて話し合った末、マンチェスターに残ることを選んだ。しかし、この一件は尾を引き、クラブが自身を売却する意思を示したことに「傷ついた」と後に明かしている。そうしたわだかまりがありながらも、タイトル獲得への意欲は変わっていない。火曜日には、サッカー界で最も大きな栄誉を勝ち取りたいという野心を改めて示した。

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記録的な活躍とコンディションへの懸念

フェルナンデスは2020年1月にスポルティングから移籍金4700万ポンドで加入して以来、チームの中心を担ってきた。ユナイテッドでは343試合に出場し、115ゴールを記録している。

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昨季は プレミアリーグのアシスト記録を更新 し、ユナイテッドが3位で終えたシーズンに、年間最優秀選手の個人賞をすべて獲得した。最近も古巣スポルティングとの チャンピオンズリーグでの2-2の引き分け で2得点を挙げ、その実力を示した。

しかし、フェルナンデスはその欧州遠征からウイルスに感染した状態で戻り、金曜日は 練習を欠席した 。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は「今日中に状態を確認し、明日の朝、目覚めたときの様子を見る。リスクは冒さない」と語った。

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ブレントフォード戦と今後の契約交渉

ポチェッティーノ監督は、土曜日の朝に行われるプレミアリーグのブレントフォード戦を前に、主将の出場可否を最終判断する。コンディション面で賭けに出ることを避けたい考えで、フェルナンデスの出場は不透明だ。

ひとまず、1年間の契約延長によって双方は判断する時間を得た。フェルナンデスがユナイテッドに長期的な将来を託すか、来夏に退団するかは、今後数カ月の展開に大きく左右される。