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マンチェスター・ユナイテッドの指揮官就任を控えるマウリシオ・ポチェッティーノが、ペップ・グアルディオラに米国代表監督就任を公に勧めた。退任するポチェッティーノは、自身が成功を収めた2年間を経て、この代表監督の職は非常に名誉あるものになったと考えている。

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ポチェッティーノ、グアルディオラに米国代表監督就任を勧める

ポチェッティーノ は、マンチェスター・ 米国に別れを告げる 準備を進めている。注目を集める ユナイテッドへの移籍 を控えた退任前夜、グアルディオラを強く支持し、代表監督就任を勧めた。報道では、グアルディオラが ポチェッティーノの後任の有力候補 と目されている。

スペイン人指揮官は昨季終了後に マンチェスター・シティの監督を退任 し、現在は1年間の休養期間を過ごしている。ポチェッティーノは、米国代表監督の職はどんな一流指揮官にとっても素晴らしい機会だと考えている。米国代表の体制全体が、確実に正しい方向へ進んでいると感じているという。

就任には絶好のタイミング

退任する指揮官は、最後の記者懇談会でこの職を強く推した。グアルディオラにとっての大きな魅力として、選手層の質と新しい練習施設を挙げている。

『ESPN』によると、ポチェッティーノは「連盟に加わるには絶好のタイミングだ」と語った。「引き受けるべきだ。とても良い人たち、良い選手たちがいる。選手は彼のスタイルに適応できる」

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ポチェッティーノはまた、自身のユナイテッド行きが米国代表監督という職の地位向上を証明していると考え、「今、米国代表の監督を務めることは名誉なことだ」と述べた。

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立て直したチーム文化を残して

26カ月前に就任したポチェッティーノは、チームを非常に良い状態で後任に託せると感じている。就任当初、チーム内部の文化は人々が考えていたよりもかなり悪かったと認めた。代表監督としての生活のバランスを楽しむ一方で、クラブサッカーの毎日の激しさを恋しく思っていたという。

「今のことを考えてみると、その後には12月の［合宿］がある」と続けた。「3月になったら何をするか。試合を見て、移動して、事務的な仕事をしなければならない。それは楽しいし、良いことだ。でも、毎日現場に関わり、記者会見をして、練習をして、すべてに携わりたい。ユナイテッドのような機会が巡ってきたとき、『そうだ、それがやりたい』と思ったのは確かだ。もう一度、自分の力を証明したい」

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マンチェスター・ユナイテッドでの初陣を前に最後の一戦

ポチェッティーノは火曜日の夜、ハイチ戦で最後に米国代表を指揮する。この試合はCONCACAFネーションズリーグ準々決勝の第2戦で、チームは現在、2試合合計で6点の大きなリードを握っている。

シンシナティで試合終了の笛が鳴った後、アルゼンチン人指揮官はプライベートジェットでイングランドへ直行する。その後は、プレミアリーグで待ち受ける大規模な立て直しにすぐさま取り組むことになる。注目のユナイテッド監督としての初戦は今週日曜日。アンフィールドでリヴァプールと対戦するという厳しい船出が待っている。