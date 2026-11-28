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マンチェスター・ユナイテッドは本拠地でブレントフォードに0-4で完敗し、新たな低迷を露呈した。前半に2得点したカラム・ウィルソンが試合の流れを決定づけ、戦術面で失敗したマウリシオ・ポチェッティーノには重い課題が残った。

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マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでブレントフォードに0-4で完敗し、守備組織が崩壊した。マウリシオ・ポチェッティーノの戦術は、特にダンゴ・ワタラとカラム・ウィルソンの強力な連係が生む相手の縦への攻撃に対応できなかった。ユナイテッドはボール支配率59％、シュート25本を記録したが、期待得点（xG）2.55に対して得点を奪えず、ゴール前での決定力不足がブレントフォードの容赦ないカウンターと対照をなした。

後半も状況は好転せず、ホームチームの士気が目に見えて低下した。勢いを取り戻そうと複数の選手を交代させたものの、マンチェスター・ユナイテッドの攻守の切り替え時の守備は脆いままだった。ブレントフォードはサイドバックの背後のスペースを突き、終盤にクリストフェル・アイェルとケヴィン・シャーデが加点して歴史的大勝を収めた。現在降格圏に沈むユナイテッドは、プレミアリーグの最高レベルで戦うために必要な技術面の安定感も精神的な粘り強さも欠いていた。

GOAL がオールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッドの選手を採点する。

GK・DF

センネ・ラメンス：3／10。若きベルギー人GKにとって厳しい午後となった。目の前の守備陣が混乱し、無防備な状況に置かれた。ボールが当たってコースが変わった場面では不運もあったが、セットプレー時にペナルティーエリア内を統率できなかったことが響いた。4失点を喫し、セーブは試合を通じてわずか1回だった。

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ディオゴ・ダロト：3／10。右サイドで戦術上の弱点となった。中盤の内側へ入ろうとする動きによってワタラに利用できる広大なスペースを与え、同サイドから何度もアシストを許した。ユナイテッドがボールを支配したにもかかわらず、攻撃面での貢献も乏しかった。

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レニー・ヨロ：4／10。10代のDFはプレミアリーグのフィジカルの厳しさを痛感させられた。スピードを生かして対応する場面もあったが、中盤の守備的な選手から援護を得られず、たびたび2対1の状況に置かれた。多くのパスを通した一方、終盤の失点前には危険な位置からボールを処理する判断を欠いた。

ハリー・マグワイア：2／10。ブレントフォードのスピードと動きに対応できなかった。イングランド代表DFは相手前線の横方向への動きを捉えられず、カラム・ウィルソンの2得点につながる攻守の切り替えでは、たびたびポジションを外されていた。空中戦には勝ったものの、4失点を喫した最終ラインを率いることはできなかった。

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リサンドロ・マルティネス：2／10。アルゼンチン人DFにとって悪夢のようなパフォーマンスだった。開始の笛から動きが鈍く、ペナルティーエリア内へ走り込むウィルソンを追えなかった。前半は容易に突破を許し、ハーフタイムにルーク・ショーと交代した。

MF

ユーリ・ティーレマンス：4／10。守備で必要な防波堤になれなかった。ボールを持った際のプレーはまずまずだったが、攻守の切り替えでの機動力を欠き、3失点目にはブレントフォードに中央を妨げられることなく突破された。

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コビー・メイヌー：5／10。プレッシャーの中でも技術的な落ち着きを見せた数少ない選手の一人。ただ、ブレントフォードのカウンターの多さに圧倒された。試合が次第に間延びして混乱する中、テンポを支配できなかった。

ブルーノ・フェルナンデス：5／10。主将として何とか局面を打開しようとしたが、苛立ちは明らかだった。FW陣が決めきれなかったチャンスをいくつも作った一方、中央の持ち場を離れる傾向が中盤で主導権を握れない一因となった。

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FW

アマド・ディアロ：4／10。前半はほとんどプレーに絡めず、サイドで相手を抜くのにも苦しんだ。影響力を発揮できず、ユナイテッドがムベウモを通じてより直接的な攻撃を狙ったため、ハーフタイムに交代した。

パトリック・ドルグ：4／10。精力的に試合に入ったが、ブレントフォードに自身のサイドを狙われるにつれて存在感が薄れた。背後でマルティネスが受ける圧力を和らげることに追われ、攻撃の脅威をほとんど与えられなかった。

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ジョシュア・ザークツィー：3／10。オランダ人FWは動きに乏しかった。ユナイテッドが25本のシュートを放つ中でも、ペナルティーエリア内の危険な位置に入れず、セップ・ファン・デン・ベルフに難なく抑えられた。その後、マテウス・クーニャとの交代で退いた。

交代選手・監督

ルーク・ショー：5／10。ハーフタイムにマルティネスに代わって出場。左サイドに多少の安定感をもたらしたが、終盤にチーム全体の守備組織が崩れると、相手の勢いを止めることはほとんどできなかった。

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ブライアン・ムベウモ：5／10。ハーフタイムにディアロに代わって投入された。運動量と縦への推進力をもたらしたが、粘り強いブレントフォードの守備を崩すには、最後のパスの精度が足りなかった。

マテウス・クーニャ：4／10。後半15分を過ぎてザークツィーに代わった。サイドへ流れてプレーしたが、出場中に枠内への意味のあるシュートを1本も記録できなかった。

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シェイ・レイシー：5／10。若手選手は厳しい状況で投入された。ボールを持った際には勇敢な姿勢も見せたが、ブレントフォードがさらに2得点を加える中、大きく試合に関与することはできなかった。

メイソン・マウント：4／10。終盤にティーレマンスに代わって出場したが、すでに勝負は決していた。ボールに触れる機会は非常に少なく、攻撃の局面に影響を与えられなかった。

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マウリシオ・ポチェッティーノ：2／10。戦術面での失敗だった。前半にウィルソンとワタラに繰り返し背後を突かれても、高い位置に設定した最終ラインを修正できなかった。カウンター攻撃を得意とする相手に対して横方向への対応速度を欠く守備陣を先発させた判断が致命的となり、交代策でも屈辱的な敗戦の流れを変えられなかった。