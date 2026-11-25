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マウリシオ・ポチェッティーノ監督はマンチェスター・ユナイテッドでの初勝ち点を手にした。しかし、敵地スポルティングCP戦の2-2の引き分けは、勝ち点2を逃した結果に感じられるだろう。主将ブルーノ・フェルナンデスが古巣とのチャンピオンズリーグの一戦で2分間に2得点を挙げて逆転したものの、ユナイテッドは残り10分でリードを失った。

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ポチェッティーノ監督の初陣となったアンフィールドでの試合に0-4で敗れたユナイテッドは、立て直しの兆しを求めてエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデに乗り込んだ。開始25分間で162本のパスを通すなど、30分近くはボール保持時に明らかな安定感を見せたが、その後は自ら招いた混乱に陥った。29分にリサンドロ・マルティネスが軽率なプレーでPKを与え、センネ・ラメンスがルイス・スアレスのキックを難なく止めた。しかし、わずか75秒後にはベルギー人GKが無謀な飛び出しでマキシ・アラウホを倒し、再びPKを献上。33分、スアレスに今度は決められた。

40分には、アマド・ディアロが頭で同点ゴールを決めたかに見えた。しかし、その前のプレーでユーリ・ティーレマンスがクリーンなタックルをしたにもかかわらず、不可解な判定でファウルとされ、警告も受けてゴールは取り消された。後半に入ると流れは一変。マルティネスが獲得したPKを48分にフェルナンデスが決め、さらに2分後には主将が放った通常なら問題なく処理できる距離からのシュートがピッチのくぼみで不規則に跳ね、カイケを破った。それでも、ユナイテッドのチャンピオンズリーグ敵地戦での勝利は5年間途絶えたままとなった。80分にラメンスが難なく処理できるクロスをこぼしてスアレスに同点弾を許し、カイケのオウンゴールもパトリック・ドルグによるわずかな接触がVARでファウルと判定されて取り消された。アディショナルタイムにはティーレマンスが退場。ユナイテッドは10人で踏みとどまったものの、本来なら勝ち点3を得られた試合で勝ち点1にとどまった。

以下、GOALがエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでのマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを採点する。

GK・DF

センネ・ラメンス（4/10）：ベルギー人GKにとって忘れたい夜となった。開始5分足らずで不用意なクリアから危うい場面を招いたが、30分にはスアレスの出来の悪いPKをキャッチし、一時はヒーローになったかに見えた。ところが75秒後、無謀な飛び出しでアラウホにぶつかり、再びPKを献上。さらに80分にはイバン・フレスネダの難なく処理できる高いクロスを不可解にもスアレスの足元に落とし、スポルティングに同点ゴールを与えた。

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ヌサイル・マズラウィ（7/10）：10分にアラウホに簡単にかわされて肩を痛めたが、プレーを続けた。ユナイテッドがボール保持時に3バックへ移行すると、右サイドを高い位置まで上がって攻撃に幅をもたらした。64分にディオゴ・ダロトと交代するまでパスミスもなかった。

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レニー・ヨロ（7/10）：リヴァプール戦での苦戦から一転、堂々としたプレーを見せた。16分にはジョシュア・ザークツィーを抜け出させる見事なパスを通し、27分にはアラウホを止める重要なヘディングでのクリア。38分にはスアレスに押し込まれるのを防ぐ決定的なスライディングでのインターセプトも見せた。

ハリー・マグワイア（7/10）：マタイス・デ・リフトに代わって起用され、力強いプレーでポチェッティーノ監督の信頼に応えた。35分にはイッサ・ドゥンビアのシュートを重要なブロックで阻み、60分にはジェニー・カタモの危険なクロスをクリア。終盤の圧力にも耐えた。

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リサンドロ・マルティネス（7/10）：ビルドアップ時には中央に絞る左サイドバックとして起用され、浮き沈みの激しい夜を過ごした。カタモへの緩慢な守備で最初のPKを与えたが、スアレスのキックはラメンスがセーブ。その後、47分にはスポルティングのペナルティーエリアへ力強く侵入し、エドゥアルド・クアレズマのファウルを誘って反撃のきっかけをつくり、見事に挽回した。

MF

ユーリ・ティーレマンス（5/10）：アマドのゴールが誤って取り消された場面では、その前に正当にボールを奪っていただけに、40分のイエローカードには大いに不満を抱いて当然だ。ただ、12分には不用意なヘディングでアラウホにボールを渡すなど、それ以前から慌てた様子も見せていた。アディショナルタイム3分、セルジ・アルティミラへの明らかに遅れたタックルで2枚目の警告を受けたことに異論の余地はない。

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コビー・メイヌー（7/10）：中盤で冷静かつ勤勉に、落ち着いたプレーを見せた。ティーレマンスとともに賢くプレスをかけ、ユナイテッドが序盤に長い時間ボールを保持するのを支えた。3点目を狙っていた79分には、ブライアン・エンベウモとも巧みに連係した。

ブルーノ・フェルナンデス（8/10）：前半は目立たなかったが、後半は古巣を相手に試合の主導権を握った。48分、ユナイテッドの最初の枠内シュートとなるPKを冷静に決め、2分後にはピッチのくぼみによる信じがたい幸運も味方につけて2-1とした。立て続けのハットトリックを狙った54分のFKは、わずかに枠を外れた。82分にはカイケが処理を誤って自陣のゴールに入れたCKも蹴り、アディショナルタイムに温かい拍手を受けて退いた。

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FW

アマド・ディアロ（7/10）：打撲によって77分に退くまで、ユナイテッドで最も活発にオープンプレーから脅威を与えた。40分には自身のシュートがクロスバーに当たって跳ね返ったところを頭で押し込んだが、無情にもゴールは認められなかった。3分後のシュートもわずかに枠を外れ、フェルナンデスの2点目では幸運な形でアシストを記録した。

ブライアン・エンベウモ（6/10）：ザークツィーが退くまでは左サイドで忠実に幅を保ち、その後は中央へ移った。23分には粘り強くペナルティーエリアに侵入し、終盤にはメイヌーとも好連係を見せたが、決定的な仕事はできなかった。アディショナルタイムに交代するまで、カイケを脅かすシュートもなかった。

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ジョシュア・ザークツィー（6/10）：マテウス・クーニャの出場停止を受けて先発。序盤から巧みな動きを見せ、16分にはヨロのパスに反応してボレーを放ったが、枠を越えた。49分には強引なPKのアピールが認められず、64分の交代前には約20メートルから鋭いシュートを放つも、ポストのわずか外へ逸れた。

交代選手・監督

パトリック・ドルグ（6/10）：64分にザークツィーに代わって出場。71分には見事なクロスを送り、アラウホはアマドの手前でクリアせざるを得なかった。82分にはカイケの腕へのわずかな接触をVARの確認後にファウルと判定され、ユナイテッドの劇的な勝ち越しゴールが取り消されたのは不運だった。

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ディオゴ・ダロト（6/10）：64分にマズラウィに代わって出場し、守備では堅実にプレー。5分後には角度のない位置から鋭いシュートを放ち、得点まであと一歩だったが、ゴンサロ・イナシオにブロックされた。

シェイ・レイシー（5/10）：アマドが打撲を負ったため、77分に厳しい状況の中で投入された。スポルティングが反撃して同点に追いつく中、試合のテンポへの対応に苦しみ、存在感を示せなかった。

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アンドレイ・サントス（採点なし）：アディショナルタイム2分にフェルナンデスに代わって投入されたが、影響を与えるには遅すぎた。

メイソン・マウント（採点なし）：アディショナルタイム2分にエンベウモと交代。その直後にティーレマンスが退場し、ユナイテッドは守り抜くことを余儀なくされた。

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マウリシオ・ポチェッティーノ（6/10）：初勝利はなおお預けだが、アンフィールドでの試合からは明確な前進を見せた。デ・リフトを外し、マグワイア、マズラウィ、アマドを起用した判断は奏功。流動的なビルドアップで、スポルティングのオープンプレーからのxGをわずか0.64に抑えた。ユナイテッドは前半にほとんどチャンスをつくれず、2-1としてからは試合を停滞させたものの、最終的にはひどい審判の判定とGKの二つの明白なミスに足をすくわれた。