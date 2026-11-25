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マンチェスター・ユナイテッドのDFエイデン・ヘヴンが、マウリシオ・ポチェッティーノ新監督の下での初戦を終え、クラブでの将来を検討していると報じられた。20歳のヘヴンはリヴァプールに0-4で大敗した試合で出場機会がなく、新体制での役割に早くも疑問が生じている。

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残留争いの中、ヘヴンが1月の退団を検討

『BBC』によると、ヘヴンはポチェッティーノ監督がユナイテッドを降格圏から脱出させるために経験豊富な選手を頼り、出場時間が減ることを懸念している。1月の期限付き移籍を希望しているものの、完全移籍での退団も検討するという。

ユナイテッドは今冬の守備陣補強を望んでおり、 フラムのカルヴィン・バッシーへの関心が報じられている 。守備陣に新戦力が加われば、ヘヴンの序列はさらに下がることになる。

同報道によると、フラムとバルセロナはいずれも20歳のヘヴンを注視している。両クラブは、ヘヴンが2025年2月にアーセナルからオールド・トラッフォードへ移った際にも獲得を試みていた。

監督交代が続き、若手DFの成長に影響

マンチェスターでの約2年間、指揮官の度重なる交代がヘヴンの成長を妨げてきた。ポチェッティーノ監督は、このセンターバックが同クラブでプレーした下での3人目の正式な監督となる。

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2029年までの契約に加えて1年間の延長オプションもあるが、定期的に先発する機会は得られていない。通算32試合に出場しているものの、今季のプレミアリーグでは11試合中、チャンピオンズリーグでは4試合中、それぞれ先発は2回にとどまっている。

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ポチェッティーノ、編成への関与を求め選手とも対話

監督ではなくヘッドコーチとして就任したポチェッティーノだが、先発メンバーの選考だけでなく、チーム編成の決定にも大きく関わることを期待していると強調した。

ポチェッティーノは「私はヘッドコーチ、コーチ、監督を務めてきたが、結局、大きな違いはない。私たちの仕事の進め方は肩書きに左右されないと思うからだ」と語った。「ヘッドコーチである私が、日曜日の試合のメンバーを決め、先発の11人を選ぶことは分かっている。もちろん今後は、チームに関する主な決定すべてに関わりたい。結局のところ、マンチェスター・ユナイテッドはフットボールクラブなのだから。そうだろう？」

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かつてトッテナムとチェルシーを率いたポチェッティーノは、選手たちとも個別に話をしている。「選手たちが話す必要のあることに耳を傾け、あらゆる面で彼らがどのような状況にあるかを理解することが重要だと思う」と続けた。「ピッチ上だけではない。ピッチ外で何が起きているかも重要だ」

重要な移籍期間を前に、チャンピオンズリーグで試練

ユナイテッドはリヴァプール戦の大敗からすぐに立て直し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、スポルティング戦に臨まなければならない。ポチェッティーノ体制を安定させるには、欧州の舞台で好パフォーマンスを見せることが不可欠だ。

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ヘヴンにとって、今後数週間は重要なアピールの機会となる。ポチェッティーノ監督の構想に食い込めなければ、1月の移籍の可能性はますます高まるだろう。