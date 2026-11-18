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ポール・インス氏は『GOAL』に対し、マンチェスター・ユナイテッドには前線をけん引する「年間25得点の男」が依然として必要だと語った。ナイジェリア代表ビクター・オシムヘンよりも、「プレミアリーグで実績のある」2人のストライカーを優先すべきだという。かつてオールド・トラッフォードでタイトルを獲得したインス氏は、オリー・ワトキンスかアイバン・トニーが今後に向けた賢明な補強になると考えている。

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コールやルーニーがいた時代は遠く過ぎ去った

近年のユナイテッドにとって、攻撃の先頭に立つ信頼できる選手を見つけることは難題となっている。失敗に終わった補強や成否の疑わしい補強に多額の資金を投じてきた。アンディ・コール、ドワイト・ヨーク、ルート・ファン・ニステルローイ、ウェイン・ルーニー、カルロス・テベス、ロビン・ファン・ペリセが、いわゆる「夢の劇場」で次々とゴールを奪った時代は、遠く過ぎ去った。

デンマーク人FWの ラスムス・ホイルンドには大きな可能性があると考えられていた 。移籍金は7200万ポンド（約9500万ドル）だったが、2シーズンでの得点はわずか26。現在はセリエAのナポリに所属している。

シェシュコは先発FWとしてまだ確信を与えられず

ベンヤミン・シェシュコには複数のクラブが獲得に関心を示していたが、2025年に7400万ポンド（約9700万ドル）でマンチェスターへ渡った。この争奪戦を制したのはユナイテッドだった。スロベニア人ストライカーはイングランドでのデビューシーズンに12ゴールを決めたが、その多くは途中出場から記録したものだった。

ユナイテッドは、 23歳のシェシュコが長年の課題を解決できるか、まだ確信を持てていない ようだ。マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、マーカス・ラッシュフォードらが偽9番としてプレーを求められることも多い。

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マンチェスター・Uは新たな9番に資金を投じるべきか？

実績ある得点源の獲得に、さらに資金を投じる可能性はあるのか。数年にわたり移籍が取り沙汰され、現在はトルコの強豪ガラタサライに所属するオシムヘンは、 ついにプレミアリーグへ移る のだろうか。

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こうした質問に対し、freebets.comとの提携で取材に応じた元ユナイテッドMFのインス氏は、GOALにこう語った。「シェシュコを見ると、昨年はベンチから出て重要なゴールを何度も決めていたと思う。ただ、それは途中出場でのことだ。先発するたびに、実力を十分に発揮できていないように見えた。本人も先発選手というより、スーパーサブだと考えていたのかもしれない」

「今はクーニャとムベウモを獲得した。そうなると、彼らをどこで起用するのかという話になる。クーニャが前線でプレーすることもあるが、ウルヴスではどこにいたか。左サイドだ。ムベウモも前線で起用されているが、ブレントフォードでは右サイドを主戦場としていた。クラブは『20点、25点を取れる選手を見つける必要がある』とは、実際には言ってこなかった」

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ワトキンスとトニーを獲得候補に

インス氏は ユナイテッドの獲得候補 について、こう続けた。「オシムヘンは気に入っているし、今年はトルコでのプレーを何度も見た。ただ、私にとっては獲得できる選手が2人いる」

「アイバン・トニーかオリー・ワトキンスを獲得すべきだ。どちらもプレミアリーグで実績がある。彼らがサウジアラビアで大金を稼いでプレーしているのは分かっている。それでも、プレミアリーグで実績のある純粋なストライカーを探すなら、ワトキンスかトニー、そういう選手を獲るべきだ。ユナイテッドはチャンスをつくれている。今季も非常に多くのチャンスをつくった。ただ、ゴールを決められないんだ」

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「それが1月に実現するかは分からない。ただ、今のユナイテッドの守備と失点の仕方を考えると、相手より多く点を取る必要がある。対戦相手の力を見ても、例えばヴィラがオールド・トラッフォードで4点を取るなど、聞いたことがない」

「オールド・トラッフォードに来て4点も取るチームなどない。ボーンマスはここで3点を取った。それも前代未聞だ。自分たちが得点できなければ、こうした試合の結果になる。だから下から3番目にいるんだ」

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ポチェッティーノ、降格圏のチームを引き継ぐ

ユナイテッドは、 プレミアリーグの降格圏に転落 した後、 マイケル・キャリックを監督職から解任する決断を下した 。後任には、米国代表での最後の試合を終えた元トッテナム、チェルシー監督の マウリシオ・ポチェッティーノが就く見通しだ 。

ポチェッティーノがユナイテッドを率いる初戦は、日曜日にアンフィールドで行われるリヴァプール戦となる。アルゼンチン人指揮官は 早急に選手層を見極め 、補強が必要なポジションを判断しなければならない。アル・アハリとアル・ヒラルに所属するトニーとワトキンスが、その検討対象に入る可能性もある。