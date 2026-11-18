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マンチェスター・ユナイテッドは、アカデミーの有望株JJ・ガブリエルが契約期間中にライバルクラブから違法な接触を受けた証拠が出れば、正式な法的措置を取る構えだ。16歳のガブリエルが最近、SNSでオールド・トラフォードからの退団を発表したことに、クラブは衝撃を受けたと報じられている。

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ガブリエルの退団を巡り法的争いの可能性

『ESPN』の情報筋によると、プレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドは現在もガブリエルの選手登録を保持しており、移籍の可能性について統括団体から連絡を受けていない。それにもかかわらず、 同FWのレアル・マドリー加入に向けて口頭合意が成立しているとみられる 。選手がEU加盟国のパスポートを保有していることが、この移籍を可能にしたという。

ユナイテッドの幹部は、今回の退団に至るまでの経緯を特に懸念している。ガブリエルがまだキャリントンの育成組織に所属し続けると見込まれていた昨夏にまでさかのぼり、選手の代理人や家族が他クラブと話し合いを持っていた可能性があるとして、クラブ内で疑念が浮上している。

関係悪化と選手の状態への懸念

クラブと選手の関係は、ここ数カ月で急速に悪化したようだ。 ガブリエルは9月以降、クラブの練習場に姿を見せていない 。その際、クラブに対する責務を事実上放棄したという。

ユナイテッドのスタッフは状況への懸念を強め、家族に何度も連絡を試みてきた。しかし、10代の選手の状態を確認するための試みは、これまでのところ実を結んでいない。ガブリエルが不在のこの期間、クラブは選手に近い人々との直接の連絡手段を確保できていない。

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代理人らが出した要求

両者の対立は、今シーズン開幕前に選手側が出した一連の大きな要求によって、さらに深まったようだ。要求は、トップチームでの出場機会や、オールド・トラフォードの首脳陣の下でのチーム内におけるガブリエルの立場に関するものだった。

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その中には、ブライトン、ボーンマス、サバFKとの試合を含む特定のトップチームの試合で、ガブリエルに少なくとも20分間の出場時間を保証することが含まれていた。さらに代理人らは、背番号77を与えることと、試合用ユニフォームの背中に「Gabriel JR」と印字することを求めた。

ガブリエルがオールド・トラフォードからの退団を発表

JJ・ガブリエルは火曜日、SNSに投稿した動画でマンチェスター・ユナイテッドからの退団を発表した。情報筋は『ESPN』に対し、発表が公になるまでクラブは選手の決断を知らなかったと語っている。