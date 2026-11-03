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マンチェスター・ユナイテッドは2027年の移籍市場を見据え、欧州の強豪パリ・サンジェルマン、アーセナル、リヴァプールとともに、アトレティコ・マドリーのMFパブロ・バリオスの動向を追う争いに加わった。先ごろ欧州の大会で同選手がマンチェスター・ユナイテッド相手に得点する姿を見た後、オールド・トラッフォードの関係者はこの23歳のスペイン代表MFについて初めて問い合わせを行った。

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マンチェスター・ユナイテッドが初期調査

『TEAMtalk』によると、ユナイテッドは先日、チャンピオンズリーグでメトロポリターノを訪れた際、スペイン代表で4試合に出場しているMFパブロ・バリオスについて情報を集めた。バリオスは開始わずか49秒で先制点を挙げ、視察に訪れた関係者の目を引いた。その試合はアトレティコ・マドリーがプレミアリーグのクラブに2-0で勝利した一戦だった。正式な交渉はまだ始まっていないものの、ユナイテッドは中盤の長期的な補強候補を見極める中で、獲得の可能性を探っている。

欧州の強豪がスペイン人MFに関心

バリオスはもともとレアル・マドリーの下部組織で育ち、2017年に同じ街のライバルクラブへ移った。2023年10月のトップチームデビュー以来、151試合に出場。守備面での規律と前方への推進力を兼ね備え、ディエゴ・シメオネ監督の下で地位を確立した。

現在、アトレティコの姿勢を試す可能性が最も高い獲得候補とみられているのはパリ・サンジェルマンだ。ルイス・エンリケ監督がバリオスを高く評価していることが知られており、冬に獲得へ動く可能性も完全には否定されていない。

一方、同報道によれば、チェルシーのシャビ・アロンソ監督も同胞であるバリオスの特長を評価している。ただし、チェルシーは代わりにボーンマスのMFアレックス・スコットの1月の獲得を優先している。

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イングランドではこのほか、アーセナルとリヴァプールがバリオスの成長を追っており、マンチェスター・シティも以前から関心を示していた。

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巨額の契約解除条項がアトレティコを守る

バリオスをマドリードから引き抜くのは、現在の契約状況を考えれば極めて難しい。バリオスは最近、2030年6月までアトレティコにとどまる新たな契約を結んだ。その契約には5億ユーロ（4億1800万ポンド／5億6100万ドル）の契約解除条項が盛り込まれている。

獲得を狙うクラブがこの金額をそのまま支払うとは考えられていないものの、この契約により、ラ・リーガのクラブであるアトレティコは移籍金の評価額を完全にコントロールできる。クラブ首脳陣は23歳のバリオスをシメオネ監督のチームに欠かせない存在とみており、並外れたオファーが提示されない限り、放出を認める考えはない。

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夏のオファーがより現実的か

アトレティコの強硬な姿勢と、交渉を始めるために必要な巨額の資金を踏まえると、次の1月の移籍市場での移籍は極めて考えにくい。バリオスは今シーズンの残りも、マドリードでシメオネ監督の構想の中心を担う見通しだ。ただし、前回の移籍市場で補強を比較的控えめにしたユナイテッドが中盤の刷新を決めれば、来夏には関心がさらに強まる可能性がある。