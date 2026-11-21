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マンチェスター・ユナイテッドは1月の移籍市場で、評価額5000万ポンドのフライブルクFWイゴル・マタノヴィッチを巡りトッテナムと争う見通しだ。一方、構想外となっているトッテナムFWリシャルリソンにはトルコのトラブゾンスポルが再び関心を示しており、1000万ポンドでの退団に近づいている。

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トルコ・スーパーリーグのクラブが獲得に再び動く

『The i Paper』によると、トッテナムはリシャルリソンについて、約1000万ポンドのオファーを受け入れる用意がある。同選手は トルコ・スーパーリーグへの移籍に前向きだ 。夏にはヴァスコ・ダ・ガマ、トラブゾンスポル、古巣 エヴァートン が関心を示したものの、「金銭面の障害」で交渉は停滞していた。ロベルト・デ・ゼルビ監督が選んだ25人のメンバーから外れ、最後にプレーしたのはU-21チームのジャージー・マイクス・トロフィーでの試合。現在は給与と継続的な先発出場を巡る交渉を待っている。

得点力不足で新たなFWを模索

ブラジル人FWをメンバーから外したのはデ・ゼルビ監督の判断ではなかったが、 トッテナム指揮官は「時に退団を望んでいる」と公に苦言を呈した 。これを受け、リシャルリソンは元エヴァートンFWダンカン・ファーガソンによる 「あのような選手をメンバーから外すべきではない」 という発言をインスタグラムで共有した。リシャルリソンが移籍を求めた後、オマル・マルムシュがマンチェスター・シティから買取オプション6000万ポンド付きの期限付き移籍で加入。しかし、エジプト代表FWの今季プレミアリーグでの得点は、ドミニク・ソランケと同じくわずか1ゴールだ。

この得点力不足を受け、トッテナムは1月に新たなセンターフォワードを探している。同紙によると、フライブルクに所属するクロアチア代表のマタノヴィッチを注視しているが、ドイツのクラブが5000万ポンドを要求する構えの中、マウリシオ・ポチェッティーノ率いる マンチェスター・ユナイテッドも獲得に意欲を示している 。

ほかの候補にも激しい争奪戦

トッテナムがほかの候補に目を向ける場合、同紙によると、足の負傷で3カ月間離脱していたエリ・ジュニオール・クルピは再びプレー可能な状態にある。ただし、アーセナル、バルセロナ、リヴァプールも同選手の動向を追っている。レアル・マドリーのエンドリッキも、ジョゼ・モウリーニョの復帰以降の出場時間がわずか147分にとどまる中、再びプレミアリーグ勢の獲得候補に浮上している。ただし、実現の可能性があるのは1月の期限付き移籍だけとみられる。

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一方、北ロンドンでは、チェルシーから期限付き移籍中のミハイロ・ムドリクが復帰まであと2週間の状態にある。同選手はウクライナのポッドキャストで「アーセナルに加入したかった」と認め、エミレーツへの移籍を「夢」だったと語って物議を醸した。また、 薬物検査で陽性となった原因を代表活動に求め 、ウクライナサッカー連盟トップのアンドリー・シェフチェンコから謝罪を強く求められた。

イプスウィッチ戦を前に主力が復帰

冬の補強計画が形になりつつある一方、トッテナムの負傷者続出の状況は、次のイプスウィッチ・タウン戦を前にようやく改善しつつある。ジェームズ・マディソンとサヴィオは練習に復帰し、ルーカス・ベリヴァル、デスティニー・ウドギーとともに出場可能だが、マティス・テルは引き続き欠場する。トラブゾンスポルとの合意にはまだ至っておらず、リシャルリソンの去就とトッテナムのストライカー探しが1月の話題の中心となるだろう。