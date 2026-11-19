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マンチェスター・ユナイテッドは、リーグ戦での不振から巻き返すため、1月の移籍市場で新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノ監督を補強で支援する方針だ。守備陣の補強を最優先とし、フラムのカルビン・バッシーとアントニー・ロビンソン、エヴァートンのセンターバック、ジャラッド・ブランスウェイトを候補に挙げている。

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首脳陣、国内リーグでの低調なスタートに対応

『スカイ・スポーツ・ニュース』によると、オールド・トラッフォードの首脳陣は夏の移籍市場後に選手層が不足していたことを認め、今冬に左サイドバック、センターバック、フォワードを補強する用意がある。移籍計画はマイケル・キャリック体制下ですでに策定されていたが、同氏はユナイテッドが過去40年で最悪のリーグ戦開幕を迎えたことを受け、先週解任された。今後数週間でポチェッティーノ監督の意見を聞き、最終的な補強候補を決める。

最終ラインでは左利きの選手を優先

同報道によると、リサンドロ・マルティネスは契約最終年を迎えており、12カ月の延長オプションがあるものの新たな契約条件は提示されない見込みで、ユナイテッドは左利きのセンターバックを優先している。フラムのDFバッシー（26）はチームが苦戦する中でも好印象を残している。契約は残り6カ月でクラブ側に延長オプションがあるが、フラムのアルバロ・アルベロア監督はバッシーを世界最高クラスの選手と評価し、契約延長を望んでいる。一方、エヴァートンは 長年の獲得候補ブランスウェイト （24）について、より強硬な姿勢を取っている。2024年には最高5000万ポンド（約100億円）に達する2度のオファーが実らず、同選手は現在2030年までの契約を結んでいる。

左サイドバックでは、ユナイテッドが夏に中盤の補強を優先して以降、5選手が苦戦している。同局によると、ポチェッティーノ監督の下でアメリカ代表としてプレーしたフラムのロビンソン（29）は、引き続き注視されている。 バルセロナのアレハンドロ・バルデも、すべての関係者が条件に納得すれば再検討される可能性がある 。一方、マンチェスター・シティのラヤン・アイト＝ヌーリは獲得候補ではなく、ニューカッスルのルイス・ホールは引き続き長期的な選択肢となっている。

シェシュコの負傷で前線の補強も検討

さらに同メディアは、主力の背番号9、ベンヤミン・シェシュコが少なくとも1月まで離脱するため、ユナイテッドが前線の補強も検討すると伝えている。マンチェスター・ユナイテッドは中断前の直近2試合で計7得点を挙げたものの、攻撃の起点となるフィジカルに優れた選手を欠いている。リーズ・ユナイテッドのFWドミニク・カルバート＝ルーウィンに関心を示していたが、同選手はエランド・ロードに残る可能性が高く、オファーは見込まれていない。

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長期離脱者がいることに加え、ポチェッティーノ監督がチームを見極める時間を必要としているため、大規模な選手の放出は考えにくい。ただし、ジョシュア・ザークツィーには引き続きイタリアからの関心が寄せられており、適切なオファーが届き、代役を確保できれば退団する可能性がある。

契約を巡る判断がチーム再建を複雑に

1月の新戦力獲得を検討する一方、ポチェッティーノ監督はオールド・トラッフォードで契約が残り6カ月となる複数の主力選手についても対応しなければならない。主将のブルーノ・フェルナンデス、ハリー・マグワイア、ルーク・ショーはいずれも契約満了が近づいているが、ユナイテッドはフェルナンデスとマグワイアの双方について12カ月の延長オプションを持つ。今冬の放出が、移籍市場の開幕後にクラブがどれほど積極的にアルゼンチン人指揮官のチームを補強できるかを左右する可能性がある。