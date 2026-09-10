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ライブ
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Siep Engelen

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド、難なく一夜を終え、チャンピオンズリーグ初出場チームに快勝を収める

マンチェスター・ユナイテッド 対 サバフFK
マンチェスター・ユナイテッド
サバフFK
UEFAチャンピオンズリーグ

マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグの今季初戦を圧勝で飾った。オールド・トラッフォードで行われた一戦で、マイケル・キャリック監督率いるチームはFKサバフをまったく寄せつけず、4-0で一蹴した。

マンチェスター・ユナイテッドは立ち上がりこそやや重かったが、開始30分を前に均衡を破った。パトリック・ドルグのクロスにマテウス・クーニャがニアで素早く反応し、押し込んで1-0。それでもホームチームは気を抜けなかった。サバフも時折鋭い形で攻め込み、ジョイ＝ランス・ミケルスがヘディングで同点に迫る場面もあった。

それでもユナイテッドは前半のうちに試合を完全に引き寄せた。ユーリ・ティーレマンスは新天地での初アシストを記録。反転しながらボールを絶妙に置き、ブルーノ・フェルナンデスのお膳立てをした。主将は冷静に流し込み、2-0とした。

さらにこれで終わらなかった。前半終了間際にはベンヤミン・シェシュコが3-0を記録。ブライアン・ムベウモのパスでGKと1対1になると、そのまま相手守護神をかわし、最後は無人のゴールへ流し込んだ。

こうしてイングランド勢は余裕の展開となり、後半は本格的にギアを上げる必要もなかった。それでも途中出場のジョシュア・ザークツィーが攻撃に活気をもたらし、後半23分に4点目が生まれた。

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オランダ人FWはヒールでゴール方向へボールを送ると、GKスタス・ポカティロフは完全に状況を見失った。その結果、ボールはゴールライン手前に残り、リサンドロ・マルティネスが最後に押し込む形となった。

終盤は大きな動きはなかった。ユナイテッドは4-0で十分という様子で、サバフにもスコアを動かす力は残っていなかった。オルフェ・ムビナが一矢報いるゴールに迫ったものの、ヘディングシュートはわずかに枠を外れた。

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