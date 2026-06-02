マンチェスター・ユナイテッド、最大4500万ユーロで合意

マンチェスター・ユナイテッドが移籍市場で大きな成果を上げた。The Athleticのデビッド・オーンスタイン氏や移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ブラジル人MFエデルソンの獲得でアタランタと合意した。

マイケル・キャリック監督率いるユナイテッドは、基本移籍金4,050万ユーロをアタランタに支払い、ボーナスで最大4,500万ユーロに達する見込み。

エデルソンは2030年夏までの契約（1シーズン延長オプション付き）に合意。メディカルチェックが完了すれば、7月上旬に正式発表される見込みだ。

本来ならより高額となるはずだったが、エデルソンの契約が残り1年だったため、移籍金は4050万ユーロに抑えられた。

エデルソンは2022年にアタランタへ2300万ユーロで加入。2年後には決勝でバイエル・レバークーゼンを3-0で破り、ヨーロッパリーグ制覇を経験した。

2024年にはブラジル代表デビューを果たし、3試合に出場。しかしアンチェロッティ監督によりW杯メンバーには選ばれなかった。

マンチェスター・ユナイテッドは、エデルソン獲得で退団したカゼミーロの後継者を得た。英メディアは、今夏も中盤を中心に補強が続くと予想する。