マンチェスター・ユナイテッド、後任候補のマイケル・キャリックをすでに視野に

マンチェスター・ユナイテッドは当面、マイケル・キャリックへの信頼を維持する。クラブの動向に詳しく、信頼性の非常に高いサミュエル・ラックハースト記者が報じた。ただし、状況が改善しない場合に備え、クラブはすでに後任候補に目をつけている。

マンチェスター・ユナイテッドにとって、今シーズンは惨憺たるスタートとなった。プレミアリーグでは6試合を終えて勝ち点6の13位にいる。

火曜夜のチャンピオンズリーグでも、アトレティコ・マドリーに完敗した。ただ、欧州最高峰の舞台での初戦は勝利しており、FCサバを4-0で下している。

総じて結果は十分とは言えず、クラブは慎重にほかの選択肢を探り始めている。報道によると、ファビアン・ヒュルツェラーはマンチェスター・ユナイテッド首脳陣から非常に高く評価されている。

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33歳のドイツ人指揮官は現在、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンを率いる。同クラブをプレミアリーグ3位に導いており、代表戦期間前には王者アーセナルにも3-0で勝利した。

それでも、キャリックが近く解任される可能性は低そうだ。昨シーズンの好成績によって、依然として厚い信頼を得ている。また、選手たちやファンの間には、昨夏の戦力補強が十分ではなかったとの見方もある。