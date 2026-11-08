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マンチェスター・ユナイテッドは、不振に苦しむリサンドロ・マルティネスの後釜候補として、ACミランのセンターバック、コニ・デ・ウィンターをリストアップしたと報じられている。1月に失点の多い守備陣の立て直しを急ぐユナイテッドだが、複数のポジションをこなせるベルギー代表の獲得には、プレミアリーグ内で激しい競争に直面する。

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守備陣の補強が必要

『Caught Offisde』によると、マンチェスター・ユナイテッドは深刻化する守備の問題を解決するため、ミランのセンターバック、デ・ウィンターを注視しているという。ユナイテッドは今季、苦しいスタートを切り、現在はプレミアリーグの降格圏に沈んでいる。

守備陣は失点を重ね、ユナイテッドは今季、公式戦わずか14試合で26失点を喫した。この低調な守備成績を受け、クラブ首脳陣は即戦力となる効果的な補強を求め、1月の移籍市場を積極的に探っている。

マルティネスは今季、調子が大きく落ち込み、最近ではクラブの選手獲得方針を公の場で批判した。そのため、アルゼンチン代表DFは2027年までに放出されるとの見方が広がっており、守備の中心を長期的に担える質の高い後継者を確保する必要性が一段と高まっている。

条件に合うデ・ウィンター

デ・ウィンターはミランの守備陣に欠かせない存在となり、主要な補強候補として急浮上した。24歳の同選手は2025年にジェノアからサン・シーロに加入したばかりだが、今季すでにミランのトップチームで14試合に出場している。

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身長約191cmのベルギー代表DFは、イングランドのサッカーで活躍できると高く評価される身体能力を備えている。さらに、以前は右サイドバックや守備的MFとしても問題なくプレーしており、戦術面での柔軟性も大きな魅力だ。

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欧州での評価が急速に高まる一方、報道によれば、デ・ウィンター本人はイタリアからの移籍を積極的に求めてはいない。ミランもこの屈強なDFを長期的なプロジェクトの重要な一員と考えており、安価で手放すことはないだろう。

プレミアリーグ勢との激しい争奪戦

ミランが最終的に正式なオファーを検討する場合、ユナイテッドはデ・ウィンターの獲得に向けて激しい争奪戦に臨むことになると認識している。このDFの評価額は現在、約2140万ポンド（2500万ユーロ）とされ、資金力のある複数のイングランドのクラブにとって魅力的な獲得候補となっている。

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同じ報道によると、リヴァプールとチェルシーも、イタリアで急速に成長するベルギー代表DFの動向を入念に追っている。両クラブも若く、複数のポジションをこなせる守備の選手を積極的に探しており、冬に争奪戦となればユナイテッドに対抗する可能性が十分にある。

プレミアリーグからの関心はそれだけにとどまらず、同選手の評価の高まりを物語っている。ニューカッスル・ユナイテッド、トッテナム、リーズ・ユナイテッド、ブレントフォードも、ここ数週間でセリエAでプレーするデ・ウィンターを視察するため、正式にスカウトを派遣したと報じられている。

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アストン・ヴィラ戦に集中

ただ、ユナイテッドは今、極めて重要な週末の国内リーグ戦に備えるため、1月の補強計画をいったん脇に置かなければならない。日曜午後にはオールド・トラッフォードにアストン・ヴィラを迎える。プレミアリーグで勝ち点3をどうしても必要としている状況だ。

クラブの編成部門は今後数週間、デ・ウィンターのプレーを引き続き入念にチェックする。年明けに冬の移籍市場が正式に開けば、速やかに正式な獲得交渉に乗り出す可能性がある。