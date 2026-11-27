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マンチェスター・ユナイテッドは、ブルーノ・フェルナンデスの退団に備え、コモの逸材ニコ・パスを長期的な補強の最優先候補に据えたと報じられている。主将の現行契約は今季終了時に満了する予定で、クラブ幹部は中心選手を失う可能性に備えている。

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フェルナンデスとの交渉停滞を受け、ユナイテッドが代替案を検討

フェルナンデスは今夏の契約満了を前に、 契約延長交渉を中断 し、オールド・トラッフォードでの将来に疑問が生じている。クラブ幹部は32歳の主将の残留を望んでいるものの、ポルトガル代表MFは契約延長のオファーを2度断ったと報じられている。

これを受け、ユナイテッドは2027年に向けてコモの司令塔ニコ・パスを獲得候補に挙げたと、『ジ・アスレティック』が伝えている。22歳のアルゼンチン代表は10月、2得点を挙げて コモのマンチェスター・ユナイテッドに対する4-1の勝利をけん引 し、注目を集めた。

パス獲得の障壁となるレアル・マドリーの買い戻し条項

パスの獲得は容易ではない。セスク・ファブレガス監督の下で16試合に出場し、6得点8アシストを記録したことが、その急成長を物語っている。コモは2024年にレアル・マドリーから600万ユーロ（500万ポンド）でパスを獲得したが、スペインの強豪は2027年夏に行使できる8000万ユーロ（6600万ポンド）の買い戻しオプションを保有している。

同報道によると、パスはマドリー復帰に乗り気ではない。ジョゼ・モウリーニョ監督の下で主力の座が保証されていないためで、コモが他クラブへ売却できる可能性もある。ユナイテッドはクラブの輝かしい歴史に加え、パスとマウリシオ・ポチェッティーノ監督の代理人が同じであることも後押しになると期待している。ただし、チャンピオンズリーグ出場権を逃せば、獲得の可能性は低くなり得る。

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退団の噂が浮上する中、フェルナンデスは忠誠心を強調

2020年にスポルティングから加入して以来、ユナイテッドの攻撃を組み立てる中心を担ってきたフェルナンデスが抜ければ、大きな穴が残る。アル・ヒラルとフェネルバフチェから関心を寄せられたこともある同選手は、賃上げや契約年数の追加を要求したために交渉が行き詰まったとの見方を否定した。

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「クラブは僕に新契約を提示してくれた。だから、クラブ側が僕に残ってほしいと思っていることの表れだと思う」とフェルナンデスは『スカイ・スポーツ』に語った。「今は交渉していない。でも、『彼はもっと金を要求した、契約年数を延ばすよう求めた』と言う人を見た。もっと金が欲しいなら、僕はここにいない」

「マンチェスター・ユナイテッドにいるより、ずっと多くの金を稼げる場所に行くこともできた。マンチェスターよりずっと暖かい場所にいることもできた。2年前の夏も、3年前の夏も、去年の夏も、いつだって移籍する機会はあったけど、僕はいつもここに残ることを選んだ」

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選択肢を検討するユナイテッド、今後数カ月が重要に

交渉が中断している中、ユナイテッドは契約満了前にフェルナンデスが考えを改めるかどうか、気をもみながら待つことになる。退団となれば、コモでの91試合で25得点25アシストを記録しているパスにはライバルクラブも関心を寄せるだろう。ユナイテッドが獲得を実現するには、チャンピオンズリーグ出場権が重要となる。