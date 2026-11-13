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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、条件を改善した2度目の契約オファーを断った。オールド・トラッフォードでの去就を巡る交渉は暗礁に乗り上げている。夏にも最初のオファーを断っていた32歳のMFは、提示された給与と契約期間に依然として納得していない。

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ポルトガル人主将が新たな契約条件を拒否

『ジ・アスレティック』によると、フェルナンデスは現在2027年6月に満了する契約の延長に向けたクラブ側の最新の提案を拒否し、幹部との協議を続けている。現状では、ポルトガル代表MFは1月から国外の獲得希望クラブと事前契約に向けた交渉が可能になる。ただし、ユナイテッドは中心選手の残留を望んでおり、行使すれば冬の他クラブからの接触を阻める12カ月の契約延長オプションを持っている。

個人賞受賞とは対照的な苦しいシーズン

同報道によると、2024年に前回の契約延長にサインした司令塔は、2025年5月にサウジアラビアのアル・ヒラルから強い関心を寄せられたほか、8月にはガラタサライから年俸2000万ユーロ（1710万ポンド／2320万ドル）のオファーを受け、選択肢を慎重に検討している。契約には今夏、国外クラブを対象とした6500万ユーロの契約解除条項が設けられていたものの、その期限が過ぎるとマンチェスター・ユナイテッドは売却の検討を拒んだ。

昨季にプレミアリーグ記録となる21アシストを記録し、5月にFWA年間最優秀選手賞、8月にPFA年間最優秀選手賞を受賞したフェルナンデスは、今もキャリントンでは大半の人々からチームで最も際立つ選手と見られている。しかし、今季は成績を落としている。今季リーグ戦唯一の勝利となったイプスウィッチ・タウン戦でハットトリックを決めた以外、中盤の選手は昨季のような活躍を再現できていない。

財政規律が契約延長交渉を難しく

妥協点を見つけるには、2025年初めにリヴァプールがモハメド・サラーとの契約延長に際して直面したのと同様、慎重なバランス調整が必要になる。ベテランのフェルナンデスは、次の契約がキャリア最後の高額契約になると分かっている一方、サー・ジム・ラトクリフ率いるクラブ運営陣は人件費の削減を積極的に進めている。

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ピッチ上では、激動のシーズンを過ごす主将がいら立ちを見せている。特に、コモに1-4で敗れたチャンピオンズリーグの試合では、引いて守るというコーチングスタッフの判断に言及した。その後、事態を悪化させる意図はなかったと釈明している。マイケル・キャリックはボーンマスにホームで0-3と敗れた試合でフェルナンデスを先発から外したが、その後、両者はわだかまりを解消した。そしてフェルナンデスは、オーレ・グンナー・スールシャールの元アシスタントの退任に際し、握手する2人の写真をインスタグラムに投稿。「すべてに感謝します、ボス」とつづった。

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就任予定の新監督も司令塔を高く評価

マンチェスター・ユナイテッドがマウリシオ・ポチェッティーノを新監督として発表する準備を進めるなか、両陣営は今後さらに協議を行う見通しだ。ポチェッティーノは以前からフェルナンデスを高く評価しており、2019年にはトッテナム・ホットスパーでの獲得を試みていた。キャリアの早い段階から自身の獲得を望んでいた監督の下でプレーできることが、クラブが新たな契約条件をまとめるうえで決め手になる可能性がある。