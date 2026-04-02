マンチェスター・イブニング・ニュースによると、マンチェスター・ユナイテッドは夏の最初の補強をほぼ確定させた。このイングランドの強豪クラブは、新シーズンに向けてさらなる戦力補強も進めている。

2026年にマイケル・キャリックが指揮を執って以来、ユナイテッドは明らかに勢いに乗っている。チームは10試合中7勝1敗と好調で、マンチェスター・シティ、アーセナル、トッテナム・ホットスパー相手に印象的な勝利を収めた。そのため、元キャプテンを正式に監督に就任させるべきだという声はますます高まっている。

キャリックの長期契約はまだ発表されていないものの、ユナイテッドはすでに来季の戦力補強に本格的に着手している。クラブは、コロンビア出身の17歳の守備的ミッドフィールダー、クリスティアン・オロスコと基本合意に達した。

マンチェスター・ユナイテッドは、オロスコの所属クラブであるフォルタレザCEIFと、移籍金約75万ポンド（約86万ユーロ）で合意に達した。この契約は、オロスコが18歳になり、イングランドへの移籍が許可されて初めて正式に成立する。

これにより、オロスコの獲得は、忙しい移籍市場におけるほんの始まりに過ぎないようだ。マンチェスター・ユナイテッドは、トップチームを補強することも目指している。獲得リストには、若手左サイドバック、左ウイング、そして少なくとも2人のミッドフィールダーなどが挙げられている。

特に名前が挙がっているのがエリオット・アンダーソンだ。ノッティンガム・フォレストに所属する23歳のMFは印象的なプレーを見せ、すでにイングランド代表の注目を集めている。アンダーソンは火曜日、日本との親善試合（0-1で敗戦）にフル出場した。

マンチェスター・ユナイテッドも、同市のライバルであるマンチェスター・シティも、彼の動向を注視している。しかし、フォレストはアンダーソンに対し、約8000万ポンド（約9200万ユーロ）という高額な移籍金を提示している。本人は今のところ、慎重な姿勢を崩していない。「今夏はワールドカップがあるので、今はそこに全力を注いでいる」とアンダーソンは語った。