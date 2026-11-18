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マンチェスター・ユナイテッドは冬の移籍市場で複数選手の補強を目指していると、『スカイ・スポーツ』が報じた。同メディアによると、左のセンターバックの補強候補として、元PSVのジャラッド・ブランスウェイトと元アヤックスのカルビン・バッシーがリストの上位に挙がっている。

悲惨なシーズンのスタートを受け、ユナイテッドは先ごろマイケル・キャリックを解任した。後任はマウリシオ・ポチェッティーノ。ポチェッティーノは昨夜、ハイチに2-0で勝利し、アメリカ代表監督としての最後の試合を終えた。

『スカイ』は、ポチェッティーノがユナイテッドの冬の移籍戦略に影響を与えると見込んでいる。ユナイテッドはセンターバックに加え、左サイドバックとアタッカーの補強も望んでいる。センターバックについては、ブランスウェイトとバッシーが現在、有力候補の2人とみられる。

バッシーは契約状況から見ても魅力的な選択肢だ。26歳のナイジェリア人DFとフラムの契約は来夏に満了する。ただし、フラムには契約を1年延長するオプションがある。フラムのアルバロ・アルベロア監督は、アヤックスでは実力を十分に発揮できなかったバッシーを、世界最高のディフェンダーの一人と評した。

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ユナイテッドがエヴァートンのDFブランスウェイトに関心を寄せるのは、今に始まったことではない。レッドデビルズは、2022-23シーズンにPSVへレンタル移籍した24歳のイングランド人DFに以前から接触を図っている。イングランド代表で3試合の出場歴を持つブランスウェイトの契約は2030年半ばまで残っており、これまでのシーズンと同様、移籍金が高額すぎる可能性がある。

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バッシーとブランスウェイトへの関心は、主に2人が左利きであることに関係している。ユナイテッドは、今季のパフォーマンスが期待を下回っているリサンドロ・マルティネスの退団を想定している。さらに、元アヤックスのマルティネスはキャリックを強く批判していた。その後、2人は和解したが、監督はポチェッティーノに交代している。

左サイドバックのポジションでは、ルイス・ホールが最大の理想候補だ。ただ、このイングランド人選手の獲得は不可能に近いとみられる。ホールはニューカッスル・ユナイテッドと2031年半ばまで契約を結んでおり、同クラブで中心選手と見なされている。マグパイズは、チェルシーの下部組織出身選手に対し、換算で少なくとも8000万ユーロを要求するとみられる。

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ユナイテッドはホールに加え、アントニー・ロビンソンも注視している。フラムに所属する29歳の左サイドバックは、ロンドンでしばらく前から好印象を残しており、契約は2028年半ばまで。アメリカ人のロビンソンはホールよりかなり安価で獲得できるはずで、近年ポチェッティーノと一緒に仕事をした経験があることも利点だ。

最後に、ユナイテッドはポチェッティーノに新たなアタッカーも迎えたいと考えている。ベンヤミン・シェシュコは負傷に苦しんでおり、ジョシュア・ザークツィーは売却かレンタル移籍が見込まれる。新たなアタッカーの獲得はザークツィーの去就次第とみられる。ザークツィーは過去の移籍市場でも退団に近づいたが、そのたびに残留してきた。