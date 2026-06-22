マンチェスター・ユナイテッド、ワールドカップで番狂わせを狙う

オランダ人選手クリセンシオ・サマーフェルは今夏も移籍市場で注目され、欧州の強豪クラブが獲得を望む。

所属のウェストハム・ユナイテッドがチャンピオンシップ（2部）に降格したため、 クラブは主力の売却を検討中で、特にサマーフェルは2026年W杯で日本とスウェーデン戦の2得点を挙げるなど活躍し注目度が高い。

英サイト「CaughtOffside」によると、マンチェスター・ユナイテッドはラッシュフォードの移籍に備え、補強候補としてサムエルスを検討している。

しかしウェストハムは放出に5000万ポンドを要求。中盤再構築を最優先するユナイテッドは、現時点では高額すぎると判断している。

なお、マンUはサマーヴィルのチームメイト、マテウス・フェルナンデスの獲得も継続して目指しており、彼は今夏の補強最優先ターゲットとされている。

サマーヴィルにはナポリやミランも関心を示し、パリ・サンジェルマンはすでにウェストハムと交渉を開始している。

PSGは4300万ポンドのオファーを検討し、2人の同時獲得も視野に入れる。総額は1億3000万ポンドに達する見込みだ。

ローマも獲得競争に参加しており、ウェストハムが金額面で柔軟な姿勢を示せば即座に動く構えだ。 一部報道では、ウエストハムは3000万～4000万ポンドで売却に応じる可能性があり、この額がローマの交渉を後押ししている。

ローマはチャンピオンズリーグ復帰を決めており、試合を左右できる選手を求めているため、サマーフィールドのセリエA移籍は高い可能性があるとされる。所属チームが降格したため、本人はチャンピオンシップでのプレーを望んでいないことも要因だ。

サマーフィールドのウェストハムとの契約は2029年夏まで残っているが、クラブの財政難と本人の意向から、今夏の移籍は現実的な選択肢だ。

今後数週間でマンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマン、ローマによる争奪戦が予想され、今夏注目の移籍案件の一つとなる。