マンチェスター・ユナイテッドは中盤の補強を目指したが、オーレリアン・チュアメニの獲得は失敗した。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、26歳のフランス人選手はレアル・マドリードとの契約を2028年から2031年まで延長する見込みだ。

同日、マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーがアンドレイ・サントスの移籍で合意。チェルシーは約6000万ユーロの収入を見込む。

さらに、マンチェスター・ユナイテッドはアタランタからエデルソン獲得で合意。ボーナス込みで移籍費は約4500万ユーロと報じられている。

この2選手の加入が迫る中、ユナイテッドは中盤の「エース」獲得も模索。チュアメニが最有力候補とされ、AFCボーンマスのアレックス・スコットもリストに名を連ねる。

チュアメニは今シーズン好不調で、ユナイテッドには獲得の望みがあった。しかし『テレグラフ』紙によると、移籍金の高額さやジョゼ・モウリーニョ監督の存在を理由に、クラブ内では実現に疑問の声も上がっていた。

モウリーニョ監督の就任でユナイテッドは彼がチュアメニ残留を望むと懸念したが、現時点では反対しておらず、チュアメニはマドリードで3年契約を延長する。

ジャーナリストのファブリス・ホーキンス氏によると、チュアメニは「特にマンチェスター・ユナイテッドからの」複数オファーを拒否。ロマーノ氏も「高年俸要求」と「マドリードの移籍拒否」により、ユナイテッドが近づくことはなかったと伝えている。