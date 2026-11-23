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マンチェスター・ユナイテッドがニューカッスル・ユナイテッドからルイス・ホールを獲得するには、左サイドバックの世界最高移籍金6800万ポンドを大幅に上回る必要があると指摘されている。マンチェスター・ユナイテッドは夏に補強を逃した後も守備陣の強化を決意しているが、ニューカッスルの首脳陣は主力サイドバックを安価で手放さない姿勢を明確にしている。

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ユナイテッドの前に立ちはだかる高額移籍金

『TEAMtalk』によると、ユナイテッドは ニューカッスルのDFホールが昨夏に新契約を結んだ にもかかわらず、獲得に向けた動きを検討している。オールド・トラッフォードの補強担当者は、左サイドバックのスペシャリストを探した前回、ホール、アレハンドロ・バルデ、ラヤン・アイト＝ヌーリの獲得に失敗しており、関心を再燃させている。ただし、再び獲得に動くなら、バイエルン・ミュンヘンがリュカ・エルナンデスに支払った6800万ポンドを上回る、前例のない額が必要になる。

元CEOが記録的な移籍金を予想

ホールの急成長を受け、プレミアリーグのクラブでCEOを務めたキース・ワイネスは、歴史的な高額オファーでなければニューカッスルは売却に応じないと考えている。

ワイネスは『Football Insider』にこう語った。「あのポジションの記録は6000万ポンドを少し超える額だ。だから、1億ポンドは高すぎるかもしれない。彼に才能があるのは間違いない。ニューカッスルのファンなら、彼が長い間素晴らしいプレーを続けてきたと言うだろうし、本物の才能を示すあらゆる兆候が見られる」

「8000万ポンドまで上がる可能性はあると思う。彼のポジションを考えてのことだ。とはいえ、どのポジションもますます需要が高まっている。彼は年齢も理想的だ」

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ニューカッスル、冬の放出を拒否

アーセナル戦で一時的に精彩を欠いたものの、イングランド代表とクラブでのホールの最近の好調ぶりは、1月の放出を認めないニューカッスルの決意を強めている。

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グレアム・ベイリーは記事の中で、クラブの姿勢についてこう記した。「ニューカッスルの立場は明確だ。シーズン途中にホールを手放すつもりはなく、同DFは売却対象ではないと主張している」

「実際、関係者によると、ニューカッスルはこのサイドバックに正式な移籍金を設定していない。それほどマティアス・ヤイスレ監督の構想とクラブの長期的な目標にとって重要な存在なのだ」

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「ただし、仮に放出を検討し始めるとしても、左サイドバックの世界最高額となる移籍金が必要だという認識はある」

「つまり、7000万ポンドに迫る額が必要になる。ニューカッスルがチェルシー出身の若手をいかに高く評価しているかを物語っている」

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来夏に獲得争いか

ニューカッスルがシーズン途中のオファーを受け付けない以上、ユナイテッドは1月に別の選手を探すか、来夏まで待ってニューカッスルの姿勢を試す必要がある。ホールはクラブと代表での好調を維持しようとするマティアス・ヤイスレ監督の構想において、引き続き中心的な存在となる。ユナイテッドが2027年に記録を更新するオファーを携えて再び動いた場合も、交渉の主導権はニューカッスルが握ることになる。