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マンチェスター・ユナイテッドは、2027年を見据えてリサンドロ・マルティネスの長期的な後継者を探す中、コモのセンターバック、ハコボ・ラモンの視察を強化している。21歳のスペイン人選手は2週間前、チャンピオンズリーグでユナイテッドに4-1で勝利した試合で得点を挙げ、クラブ首脳陣の目を引いた。

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オールド・トラッフォードのスカウトがスペイン人DFを追跡

『TEAMtalk』によると、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、昨夏の移籍市場で守備陣を刷新できなかったことを受け、若手DFの視察を強化している。アルゼンチン人DFマルティネスの今後を巡り、最近のピッチ外での報道によって不透明感が強まるなか、クラブの補強責任者たちは長身のスペイン人選手を守備陣に迎える理想的な候補とみている。この若手選手は2025年夏にレアル・マドリーからイタリアへ移籍。移籍金は250万ユーロ（210万ポンド／280万）と比較的安かったが、その後、評価額は5000万ユーロ（4180万ポンド／5630万）近くまで急騰した。

プレミアリーグのライバルも争奪戦に参戦

セリエAでセスク・ファブレガス監督の下、ラモンはレギュラーに定着。フィジカル面での存在感、ボールを持った際の技術的な落ち着き、得点力で知られるようになった。しかし、2027年の移籍市場での獲得に向けて動くマンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグの他クラブとの激しい競争に直面している。

チェルシーは6月からこのDFを追跡しており、最も長く関心を寄せている。シャビ・アロンソ監督も個人的にスタンフォード・ブリッジへ迎えることを望んでいる。一方、アーセナルもリヴァプール、フラムとともにこのセンターバックに関心を寄せる。ただし、アーセナルの動きは現時点でユナイテッドやチェルシーほど進んでいないとみられている。

レアル・マドリーが重要な条項を保有

プレミアリーグ勢の関心が高まる一方、移籍の可能性を大きく複雑にしているのが、ラモンが昨年サンティアゴ・ベルナベウを去った際の契約に盛り込まれた条項だ。レアル・マドリーは移籍金の50％を受け取る転売条項に加え、2027年の移籍市場で有効な買い戻しオプションを保持している。

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情報筋によると、レアル・マドリーは来夏に買い戻し条項を行使するかどうか、真剣に検討している。行使すれば選手の将来を完全に掌握することになり、獲得を狙うイングランドのクラブは、なお多額の利益を得る見込みのコモではなく、レアル・マドリーと直接交渉する必要がある。

移籍の行方はレアル・マドリーの判断待ち

ラモンに対する正式なオファーはまだない。イタリアのクラブとの契約は2030年まで残っており、本人もファブレガス監督の下で定期的に出場できていることへの満足を繰り返し表明している。そのため、レアル・マドリーが2027年にスペインへ呼び戻すかどうかを正式に決めるまで、当面の状況は変わらないとみられる。それまではユナイテッドとチェルシーのスカウトが、セリエAとチャンピオンズリーグでこのDFを注視し続ける。