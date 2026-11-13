マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、ミランに敬遠されたコンテ。3クラブの判断は正しく、コンテは望みを下げるべきなのか。それとも3クラブが判断を誤ったのか？

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コンテは『救う』チームを探しているが、断りが相次いでいる。マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、ACミラン、イタリア代表は、すでに別の選択をしたか、別の選択を進めている。

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アントニオ・コンテは今、何を思っているのだろうか。マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックを解任し、マウリシオ・ポチェティーノを狙っている。ユヴェントスは不振のスタートを切ったにもかかわらずルチアーノ・スパレッティを留任させ、今後はシモーネ・インザーギを起用する方向のようだ。ミランはジェリー・カルディナーレを通じてルベン・アモリムへの全面的な信頼を示しており、リーグ戦での順位上昇もその信頼に応えている。イタリア代表はロベルト・マンチーニ監督の下で好調で、フランスにも勝利した。

実際、6月からここ数週間まで、コンテの名前が挙がっていた主なポジションは、それぞれ別の監督に引き受けられるか、引き受けられようとしている。コンテは10月初め、ジ・アスレティックのインタビューで「自分たちの歴史を見失ったクラブを夢見ている」と語っていた。この条件に当てはまるのは、今のマンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、ミラン、そしてイタリア代表だ。しかし、いずれもそれぞれの理由で、ナポリで2年間を過ごし、2024-25シーズンのスクデットと2025-26シーズンのスーペルコッパ・イタリアを制した後、6月にその職を離れたサレント出身の指揮官を招かなかった。

コンテを選ばない理由

高額な年俸の要求（クラブなら年間少なくとも800万ユーロ、イタリア代表なら400万ユーロ。マンチーニの年俸は200万ユーロ）と、移籍市場への発言権の要求。コンテの要求に加え、クラブは別の点も考慮しなければならない。それは、単なる思い込みかもしれないが、サッカー界ではすでに事実として受け止められているものだ。すなわち、コンテの下ではプロジェクトは最長でも2年であり、内部と外部への意思疎通に問題が生じかねず、チームは持てる力のすべてを出さなければならず、疲弊するおそれがある。

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それでもコンテなら勝てる

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一方で、別の見方もある。こちらもサッカー界ではすでに確かなものと見なされている。すなわち、コンテなら2年以内にスクデットを獲得する。悪くても2位だ（長年上位から遠ざかっているマンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、ミランに聞いてみればいい）。さらに、コンテの下で築かれた土台は、後任の監督も勝ち続けるために利用できる。ユヴェントスのアッレグリとインテルのインザーギがその例だ。

勝ち負け度外視の選択は？

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勝利への渇望を刺激するような仕事を引き受け、指揮を取り戻したいコンテは、かつての栄光を忘れたチームを勝利に導くことを望んでいるが、今なおその機会を得ていない。彼の名前が最も多く挙がっていたポジションは、別の道を選んだか、選ぼうとしている。では、1969年生まれのレッチェ出身の指揮官は今後どうするのか。1シーズン待つのか。それともアラブなどで、年俸は下げずにスポーツ面で譲歩するのか。あるいは、前述のチームの一つが再び失敗し、ついに「確実」な道を選ぶのを待つのか。