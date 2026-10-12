マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリード戦に向けた準備で新たな打撃を受けた。コビー・マイヌーとルーク・ショーが練習を欠席し、注目の一戦に間に合うかどうかに疑問符が付き、マイケル・キャリック監督への重圧が増している。

クラブは両選手がスペインの首都へ遠征するかどうかを後日決定する見込みで、シーズン序盤につまずいたチームが立て直しを図る上で頼みとする一戦に向け、2人のコンディションがどこまで整うかが注目されている。

ショーの練習欠席については、クラブは本人に与えられた休養日だったと説明した。同選手は土曜に行われたプレミアリーグのトッテナム戦で先発出場し、1-1の引き分けとなった試合のアディショナルタイムにエイデン・ヘイブンと交代していた。

このイングランド代表サイドバックは、先月のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズでのサバフ戦も負傷のため欠場しており、次戦に向けてその状態が注視されている。

一方、マイヌーの欠場はさらなる懸念を呼んだ。この中盤の選手はトッテナム戦でフル出場し、負傷の明らかな兆候は見られなかったが、月曜午前の練習を欠席した。

コーチングスタッフはスペイン遠征前に2人の状態を見極める構えだ。マンチェスター・ユナイテッドはチームの安定を必要としており、シーズンの重要な局面で主力を失うことは避けたいところ。キャリックはアトレティコ・マドリード戦に向けて可能な限り最良の布陣を整えようとしている。