マンチェスター・ユナイテッド、マイケル・キャリックを即時解任

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マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任された。ファブリツィオ・ロマーノ氏が木曜朝に報じた。45歳の指揮官は、今季の期待外れのスタートを理由に解任されたという。

キャリックの解任は以前から取り沙汰されていた。後任もすでに見えているようだ。マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの立て直しを担うとみられる。

キャリックは今季から正式契約を結び、オールド・トラッフォードで指揮を執っていた。昨季は暫定監督としてチームをプレミアリーグで見事な3位に導いた。

しかし、今季のマンチェスター・ユナイテッドは深刻な不振に陥っている。ここ数週間も改善は見られなかった。

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イングランドの名門は現在、プレミアリーグで降格圏の18位。チャンピオンズリーグでは36チーム中17位につけている。

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マンチェスター・ユナイテッドによる正式発表が待たれる。ポチェッティーノとは、レッドデビルズがすでに個人合意に達している。

ポチェッティーノはアメリカのサッカー連盟と2030年半ばまで契約を結んでいるが、約900万ユーロの契約解除条項がある。

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そのため、マンチェスター・ユナイテッドはすべての手続きを迅速に済ませられるとみられる。ポチェッティーノは11月22日、アンフィールドでのリヴァプール戦でクラブの監督としてデビューする可能性がある。

キャリックは新たな挑戦を探すことになる。かつて イングランド2部のミドルズブラで指揮を執っていた。