マイケル・キャリックが解任されれば、マンチェスター・ユナイテッドはマウリシオ・ポチェッティーノの招へいに全力を注ぐ。『The Athletic』が水曜朝に報じた。アルゼンチン人指揮官とはすでに個人合意に達している。

キャリックは今季から正式契約を結び、オールド・トラッフォードで指揮を執っている。昨季は暫定監督としてチームをプレミアリーグの見事な3位に導いた。

しかし、今季はうまくいっていない。クラブは現在、プレミアリーグで降格圏の18位。チャンピオンズリーグでは36チーム中17位につけている。

ホームでボーンマスに0-3の痛恨の敗戦を喫した後、英国人指揮官には流れを変えるために3試合の猶予が与えられた。その初戦ではチェルシーに0-2で敗れた。

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その後、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグのASローマ戦で0-2から逆転し、3-2で勝利。先週末のアストン・ヴィラ戦では、キャリック率いるチームが2度リードを許しながら追いつき、4-4で引き分けた。

しかし、それでもクラブ首脳陣には不十分で、キャリックは近く解任される。後任はポチェッティーノとなる見込みだ。個人合意にはすでに達しており、残るのはアメリカ代表との契約を解消することだけだ。

マンチェスターのクラブにとって、それは容易なことだろう。ポチェッティーノはアメリカサッカー連盟と2030年半ばまで契約を結んでいるが、約900万ユーロの契約解除条項がある。

エスパニョール、サウサンプトン、トッテナム・ホットスパー、パリ・サンジェルマン、チェルシーで監督を務めたポチェッティーノは、オールド・トラッフォードでの指揮を強く望んでいる。生涯にわたって同クラブのファンだったという。