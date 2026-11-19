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マンチェスター・ユナイテッドが発表した最新の決算で、クラブの危機の深刻化が浮き彫りとなった。クラブは木曜日、純損失の拡大と負債の増加を公表。時を同じくして、アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノが、プレミアリーグでの残留争いからチームを救うという任務に就いた。

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今回の決算からは、ピッチ上でのユナイテッドの崩壊の背後にある財務上の損失の大きさがはっきりと見て取れる。クラブは現在リーグで18位に沈んでおり、収益やスポンサー収入から数千万ポンドを失いかねない降格を回避すべく、新指揮官としてマウリシオ・ポチェッティーノを招聘した。

米国の証券取引所に上場しているマンチェスター・ユナイテッドの株価は、取引開始前の時間外取引で約9%下落。クラブの現状に対する投資家の懸念がはっきりと表れた形だ。

ポチェッティーノの就任が決まったのは先週金曜日。前任のマイケル・キャリックは、今シーズンのリーグ戦10試合でわずか1勝にとどまり解任されていた。これはチームにとって数十年ぶりとなる最悪のスタートだった。

最高経営責任者（CEO）のオマール・ベラダは、ロイター通信が伝えたところによると、次のように述べた。「マウリシオ・ポチェッティーノと彼のスタッフをクラブに迎えられることをうれしく思う。我々の最優先事項は、ピッチ上でのパフォーマンス向上を目指す継続的な取り組みの中で、彼らをサポートすることだ」

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ポチェッティーノは、ジム・ラトクリフがフットボール運営責任者を務める体制下で任命された3人目の監督となる。ルベン・アモリム、キャリックに続くもので、度重なる監督交代もいまだクラブの不振に歯止めをかけられていない。

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マンチェスター・ユナイテッドは2024年、英国人億万長者のラトクリフが少数株式を取得したことを受け、クラブの再建とタイトル争いへの復帰を目指して同氏と契約を結んだ。

クラブは先の9月、7年連続となる年間赤字を計上した。今年は選手獲得費用やアモリム解任に伴うコストが財政赤字を膨らませた。ユナイテッドは財務の持続可能性に関する規則を完全に遵守していると強調している。

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クラブによると、9月時点の負債額は7億7500万ドルに達し、6月に実施した借り換えにより前年比で1億2500万ドル増加した。

9月までの3カ月間で、ユナイテッドの収益は4%増の1億4600万ポンド（約1億9180万ドル）となった。

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一方、純損失は前年同期の660万ポンドから1810万ポンドに拡大しており、増大する財務的プレッシャーの大きさを物語っている。

ユナイテッドは通期の利益および基礎収益の見通しを据え置いた。クラブがこの困難な局面を乗り越える力を依然として備えていると、投資家やファンを安心させる狙いがある。

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クラブは日曜日に宿敵リヴァプールと対戦する。ポチェッティーノにとってはまさに真価が問われる一戦だ。アルゼンチン人指揮官が士気を大きく高める勝利で救済の道のりをスタートさせるのか、それとも危機がさらに深刻化するのか。すべての視線がアンフィールドに注がれる。