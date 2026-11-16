マンチェスター・ユナイテッド、ポチェッティーノのためにプライベートジェットを手配　リヴァプール遠征前にシンシナティからキャリントンへ直行

ポチェッティーノ、プライベートジェットでマンチェスターへ直行
ポチェッティーノが米国男子代表監督として臨む最後の試合は、シンシナティで行われるハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第2戦だ。キックオフは火曜の英国時間午前0時。54歳の指揮官は報道陣に対応し、選手たちに別れを告げてから、マンチェスター行きの直行便に乗る。
『デイリー・メール』によると、ユナイテッドはポチェッティーノが機内で眠り、水曜朝に英国へ到着できるよう、プライベートジェットを手配した。到着後はそのままキャリントンへ向かい、新たなチームでの仕事を始める見込みだ。
スタッフには先行して合流する許可
信頼を寄せるコーチングスタッフ3人は、すでにマンチェスターへ向かっている。週末にマイアミで行われた第1戦で米国が6-0と勝利した後、アシスタントコーチのヘスス・ペレス、GKコーチのトニ・ヒメネス、そして監督の息子でフィットネスコーチのセバスティアーノ・ポチェッティーノには、代表チームを一足早く離れる許可が与えられた。
第2戦に向けてポチェッティーノのそばに残ったトップチームコーチのミゲル・ダゴスティーノと、フィットネスコーチのシルビア・トゥヤも後に続く見込みだ。スタッフの先行到着により、新体制は日曜のリヴァプール遠征に向けた準備をいち早く進められることになった。
ポチェッティーノが計画を説明
トッテナムとチェルシーの元監督であるポチェッティーノは、日曜夜に行われたNFLのシンシナティ・ベンガルズ対ピッツバーグ・スティーラーズも観戦した。ハイチ戦を前にした記者会見では、こう語っている。「アシスタントたちは先に向かっている。試合後にマンチェスターへ飛び、すでに現地にいる」
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「マンチェスター・ユナイテッド、そして代表チームと合意した際からの計画だった。彼らは先に現地入りして準備を進めている。私たちが水曜に到着すれば、休む間もなく仕事が続き、その後は試合が始まるからだ」
アンフィールドでの試練が待つ
ポチェッティーノは代表活動から戻る選手たちと仕事を進め、金曜昼にユナイテッド監督として初の記者会見に臨む前には、クラブメディアの取材にも応じる見込みだ。
そして日曜には、プレミアリーグの降格圏に低迷するユナイテッドを率い、アンフィールドでいきなり厳しい一戦に臨む。