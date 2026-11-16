マンチェスター・ユナイテッド、ポチェッティーノのためにプライベートジェットを手配　リヴァプール遠征前にシンシナティからキャリントンへ直行

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マウリシオ・ポチェッティーノは、マンチェスター・ユナイテッドでの仕事を始めるまで一刻も無駄にしない。米国代表を率いる最後の試合を終えた後、クラブが手配したプライベートジェットでイングランドへ直行する予定だ。水曜朝にはそのままキャリントンに向かい、日曜のリヴァプール戦で迎える就任後初戦に向けて準備を始める見込みとなっている。

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ポチェッティーノ、プライベートジェットでマンチェスターへ直行

ポチェッティーノが米国男子代表監督として臨む最後の試合は、シンシナティで行われるハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第2戦だ。キックオフは火曜の英国時間午前0時。54歳の指揮官は報道陣に対応し、選手たちに別れを告げてから、マンチェスター行きの直行便に乗る。

『デイリー・メール』によると、ユナイテッドはポチェッティーノが機内で眠り、水曜朝に英国へ到着できるよう、プライベートジェットを手配した。到着後はそのままキャリントンへ向かい、新たなチームでの仕事を始める見込みだ。

スタッフには先行して合流する許可

信頼を寄せるコーチングスタッフ3人は、すでにマンチェスターへ向かっている 。週末にマイアミで行われた第1戦で米国が6-0と勝利した後、アシスタントコーチのヘスス・ペレス、GKコーチのトニ・ヒメネス、そして監督の息子でフィットネスコーチのセバスティアーノ・ポチェッティーノには、代表チームを一足早く離れる許可が与えられた。

第2戦に向けてポチェッティーノのそばに残ったトップチームコーチのミゲル・ダゴスティーノと、フィットネスコーチのシルビア・トゥヤも後に続く見込みだ。スタッフの先行到着により、新体制は日曜のリヴァプール遠征に向けた準備をいち早く進められることになった。

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ポチェッティーノが計画を説明

トッテナムとチェルシーの元監督であるポチェッティーノは、日曜夜に行われたNFLのシンシナティ・ベンガルズ対ピッツバーグ・スティーラーズも観戦した。ハイチ戦を前にした記者会見では、こう語っている。「アシスタントたちは先に向かっている。試合後にマンチェスターへ飛び、すでに現地にいる」

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「マンチェスター・ユナイテッド、そして代表チームと合意した際からの計画だった。彼らは先に現地入りして準備を進めている。私たちが水曜に到着すれば、休む間もなく仕事が続き、その後は試合が始まるからだ」

アンフィールドでの試練が待つ

ポチェッティーノは代表活動から戻る選手たちと仕事を進め、金曜昼にユナイテッド監督として初の記者会見に臨む前には、クラブメディアの取材にも応じる見込みだ。

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そして日曜には、プレミアリーグの降格圏に低迷するユナイテッドを率い、アンフィールドでいきなり厳しい一戦に臨む。