マンチェスター・ユナイテッド、ポチェッティーノにイングランドで再びチャンスを与える

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マンチェスター・ユナイテッドは、マウリシオ・ポチェッティーノの新監督就任を正式発表した。アルゼンチン人指揮官は、期待外れのシーズン序盤を受けて木曜日に解任されたマイケル・キャリックの後任となる。

ポチェッティーノはこれまでアメリカ代表の監督を務めていた。1000万ユーロ超の契約解除条項により、契約期間中にマンチェスター・ユナイテッドの指揮を執ることが可能となり、正式な就任日は11月18日となる。

クラブの公式サイトには、「アルゼンチン人指揮官は、高い強度を伴う攻撃的なサッカースタイル、強固で結束力のあるチームづくりへの献身、そして個々の選手の育成における優れた実績で知られている」と記されている。

アルゼンチン人指揮官にとって、プレミアリーグは未知の舞台ではない。イングランドでは過去にサウサンプトン、トッテナム・ホットスパー、チェルシーを率いた。トッテナムでは2019年、準決勝でアヤックスを土壇場で破り、チャンピオンズリーグ決勝に進出した。

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ポチェッティーノはアメリカ代表をワールドカップのベスト16に導いた。しかし、ベルギーに1-4で痛い敗戦を喫し、準々決勝進出はならなかった。

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ポチェッティーノに課されたのは、マンチェスター・ユナイテッドを苦境から救い出すことだ。かつての強豪は現在、プレミアリーグで18位に沈んでいる。クラブ首脳陣がキャリックを解任した主な理由も、この順位にある。

キャリックは昨シーズン、マンチェスター・ユナイテッドを3位に導き、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。そのこともあって今シーズンへの期待は大きかったが、ピッチ上で結果にはつながらなかった。リーグ戦ではまだ1勝しか挙げておらず、チャンピオンズリーグでも振るわない。

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不振が続くなか、クラブ首脳陣はオールド・トラッフォードに新風を吹き込むことを決めた。ポチェッティーノは厳しい仕事からのスタートとなる。代表戦期間明けには、アンフィールドでリヴァプールとの対戦が待っている。

ポチェッティーノは以前から、再びイングランドで仕事をしたいと語っていた。54歳の指揮官は、エスパニョールとパリ・サンジェルマンでも監督を務めた経験がある。

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チャンピオンズリーグのグループステージで迎える初陣は11月25日。不振にあえぐマンチェスター・ユナイテッドはこの日、スポルティング・ポルトガルの本拠地に乗り込む。