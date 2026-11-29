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マウリシオ・ポチェッティーノにとって、マンチェスター・ユナイテッドの監督として臨んだプレミアリーグ最初の２試合は衝撃的なものとなった。２試合で無得点、８失点。先週アンフィールドでリヴァプールに０－４で大敗し、昨日はオールド・トラッフォードでブレントフォードに０－４で敗れた。ブレントフォードがレッド・デビルズの本拠地で勝利したのは８９年ぶりだ。リーグ戦での２度の大敗の間には、チャンピオンズリーグでスポルティング・リスボンと２－２で引き分けている。

マンチェスター・ユナイテッドのファンは激怒し、昨日は激しいブーイングを浴びせた。降格への不安も現実味を帯びている。

昨日の試合後、ポチェッティーノは現状についてこう語った。「厳しい時期だ。予想していた以上に厳しいかと聞かれるかもしれない。答えはイエスだ。このような結果はまったく予想していなかった。自分たちの現実を受け止めなければならない。確かに我々はマンチェスター・ユナイテッドだが、エンブレムと歴史だけで勝てるわけではない。あらゆる面で相手と対等に渡り合い、勝利をつかむには相手を上回らなければならない。非常につらい結果だ」

アメリカ代表監督を退任してマンチェスター・ユナイテッドに就任したアルゼンチン人指揮官は、さらにこう続けた。「この痛みを糧にし、選手たちを立ち直らせなければならない。４－０で２度負けたのは、決して良い兆候ではない。前向きでいるのは難しい。非常に失望している。同時に、選手たちのことを思うと、とてもつらい。ファンの気持ちは理解しているが、我々もこの状況を真剣に受け止めなければならない。団結し、一丸とならなければならない。今最も重要なのは、状況の改善に全力を注ぐことだ。その重みと責任を感じている」