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マンチェスター・ユナイテッドは、低迷するプレミアリーグでの戦いを立て直すため、フラム主将カルヴィン・バッシーの1月獲得に向けた協議を開始した。マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームが降格圏に沈むなか、クラブは冬の移籍市場で複数のポジションを補強する準備を進めている。一方、バッシー自身もフラムとの将来について交渉中だ。

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守備の危機打開へ、ユナイテッドがバッシーに照準

『ジ・アスレティック』によると、ユナイテッドはバッシーの 1月獲得 に必要な条件を把握するため、協議を開始した。ジ・アスレティックが報じている。フラムの主将は、今季苦戦が続く最終ラインを強化する有力候補に浮上した。

ユナイテッドは先週末のリヴァプール戦でも4失点を喫した。 プレミアリーグで守備成績がさらに悪いのはクリスタル・パレスだけだ。11試合を終えて19位に沈むクラブは、冬の移籍市場が開けばポチェッティーノ監督を積極的に支援する方針だ。

ユナイテッドの補強候補にはエヴァートンのジャラッド・ブランスウェイト、ブレントフォードのネイサン・コリンズも名を連ねるが、現在はバッシーが主要なターゲットとなっている。バッシーとフラムの現行契約は夏に満了するものの、クラブは12カ月の延長オプションを保有している。

バッシー、フラムでの将来について語る

フラムは主将との新契約に向けて積極的に交渉しており、ユナイテッドがバッシーをロンドン西部から引き抜くのは容易ではない。元レンジャーズDFは土曜午後、 フラムがエティハド・スタジアムでマンチェスター・シティと1-1で引き分けた試合 でも好プレーを見せ、その価値を改めて示した。

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試合終了後に 自身の将来 について問われたバッシーは、現在の環境を称賛するとともに、契約の問題を早く解決したい考えを認めた。

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「もちろん、早く決着をつけたい」とバッシーはTNTスポーツに語った。「交渉中で、今も話し合いを続けている。ここは素晴らしい場所だし、うまく馴染めている。監督も僕に大きな信頼を寄せてくれている。ここにいられてうれしいし、交渉がどうなるか見守りたい」

ポチェッティーノ監督、1月に幅広い補強を計画

新たなセンターバックの獲得は、ユナイテッドが冬に進める補強の一部にすぎない。 ポチェッティーノ監督 がチームを降格圏から抜け出させようとするなか、クラブは左サイドバックとストライカーの獲得も支援する見通しだ。

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左サイドバックでは、スポルティングCPのマキシ・アラウホが候補の一人に挙がっている。バルセロナのDF アレハンドロ・バルデも移籍に前向きだ。 バルデは夏以降、スペインでのトップチームにおける出場機会の見通しが改善していない。

一方、新たなFWの獲得はより難航する可能性がある。ジ・アスレティックによると、ユナイテッドがモナコ所属のアメリカ代表FWフォラリン・バログンの獲得に動く見込みはない。また、以前からの補強候補だったドミニク・カルヴァート＝ルーウィンはリーズ・ユナイテッドと新契約を結び、獲得対象から外れた。

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ユナイテッドとバッシーの今後は？

フラムが主将との新契約締結を目指す一方、ユナイテッドは1月にバッシーを獲得できると期待している。今後数週間、フラムとの交渉がどう進むかが大きな鍵となる。冬の移籍市場が迫るなか、ポチェッティーノ監督とクラブ首脳陣は補強候補を早急に固める必要がある。