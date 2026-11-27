守備の危機打開へ、ユナイテッドがバッシーに照準
『ジ・アスレティック』によると、ユナイテッドはバッシーの1月獲得に必要な条件を把握するため、協議を開始した。ジ・アスレティックが報じている。フラムの主将は、今季苦戦が続く最終ラインを強化する有力候補に浮上した。
ユナイテッドは先週末のリヴァプール戦でも4失点を喫した。プレミアリーグで守備成績がさらに悪いのはクリスタル・パレスだけだ。11試合を終えて19位に沈むクラブは、冬の移籍市場が開けばポチェッティーノ監督を積極的に支援する方針だ。
ユナイテッドの補強候補にはエヴァートンのジャラッド・ブランスウェイト、ブレントフォードのネイサン・コリンズも名を連ねるが、現在はバッシーが主要なターゲットとなっている。バッシーとフラムの現行契約は夏に満了するものの、クラブは12カ月の延長オプションを保有している。
バッシー、フラムでの将来について語る
フラムは主将との新契約に向けて積極的に交渉しており、ユナイテッドがバッシーをロンドン西部から引き抜くのは容易ではない。元レンジャーズDFは土曜午後、フラムがエティハド・スタジアムでマンチェスター・シティと1-1で引き分けた試合でも好プレーを見せ、その価値を改めて示した。
試合終了後に自身の将来について問われたバッシーは、現在の環境を称賛するとともに、契約の問題を早く解決したい考えを認めた。
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「もちろん、早く決着をつけたい」とバッシーはTNTスポーツに語った。「交渉中で、今も話し合いを続けている。ここは素晴らしい場所だし、うまく馴染めている。監督も僕に大きな信頼を寄せてくれている。ここにいられてうれしいし、交渉がどうなるか見守りたい」
ポチェッティーノ監督、1月に幅広い補強を計画
新たなセンターバックの獲得は、ユナイテッドが冬に進める補強の一部にすぎない。ポチェッティーノ監督がチームを降格圏から抜け出させようとするなか、クラブは左サイドバックとストライカーの獲得も支援する見通しだ。
左サイドバックでは、スポルティングCPのマキシ・アラウホが候補の一人に挙がっている。バルセロナのDFアレハンドロ・バルデも移籍に前向きだ。バルデは夏以降、スペインでのトップチームにおける出場機会の見通しが改善していない。
一方、新たなFWの獲得はより難航する可能性がある。ジ・アスレティックによると、ユナイテッドがモナコ所属のアメリカ代表FWフォラリン・バログンの獲得に動く見込みはない。また、以前からの補強候補だったドミニク・カルヴァート＝ルーウィンはリーズ・ユナイテッドと新契約を結び、獲得対象から外れた。
ユナイテッドとバッシーの今後は？
フラムが主将との新契約締結を目指す一方、ユナイテッドは1月にバッシーを獲得できると期待している。今後数週間、フラムとの交渉がどう進むかが大きな鍵となる。冬の移籍市場が迫るなか、ポチェッティーノ監督とクラブ首脳陣は補強候補を早急に固める必要がある。