共有 GOALをGoogleでフォロー

チェルシーはスタンフォード・ブリッジで、リサンドロ・マルティネスの退場を生かし、マンチェスター・ユナイテッドに2-0で完勝した。後半にモーガン・ロジャーズとコール・パーマーがゴールを挙げ、シャビ・アロンソ監督率いるチームに勝ち点をもたらした。

広告

アロンソが不調に終止符、マルティネスはスタンフォード・ブリッジで自滅

かつてプレミアリーグで中盤のライバルとして戦ったシャビ・アロンソとマイケル・キャリックが、ともに重圧を抱えながらスタンフォード・ブリッジのベンチで対峙した。5位のチェルシーはトッテナム戦の敗北と、リヴァプールとのリーグカップでPK戦の末に敗退したショックから立ち直ろうとしていた。一方、16位で公式戦8試合勝利のないマンチェスター・ユナイテッドは、監督として初めてのシーズンを送るキャリックへの厳しい視線を和らげる結果が必要だった。

アロンソはリース・ジェームズ、エミリアーノ・マルティネス、ジョアン・ペドロを欠いた。ジョシュ・アチェアンポン、ウェスレイ・フォファナ、レヴィ・コルウィルの3バックを採用し、中盤にはロメオ・ラヴィアとモイセス・カイセド、左ウイングバックにはマルコ・パレストラを配置。エステヴァンはモーガン・ロジャース、出場停止から復帰したコール・パーマーとともに先発した。キャリックは中盤でカルロス・バレバとアンドレイ・サントスを組ませ、リサンドロ・マルティネス、ブルーノ・フェルナンデス、マテウス・クーニャを先発に戻した。

前半はユナイテッドが優勢

広告 広告

前半は予想通りの展開にはならなかった。ユナイテッドの方が内容で上回り、ハーフタイム時点のボール保持率も51％とわずかに優勢。34分にはクーニャがゴールを決めたが、VARによって取り消された。チェルシーはコンパクトな守備を敷くアウェイチームを相手に決定機を作れず、両チームは0-0で前半を終えた。

Related Topics

ロジャースが均衡を破る

試合が動いたのは後半開始から5分後だった。中盤でボールを奪ったラヴィアがロジャースにつなぐと、ロジャースは中央を突破。ハリー・マグワイアをかわし、50分にセンネ・ラメンスの頭上を越すシュートを決めた。マグワイアもマルティネスもロジャースに寄せず、ユナイテッドの守備はあまりにも簡単に突破された。キャリックは試合の主導権を取り戻そうと、60分ごろにバレバに代えてコビー・メイヌーを投入したが、ユナイテッドは立て直せなかった。

広告

マルティネスが退場、パーマーがPKを決める

マルティネスは59分、ロジャースのユニフォームを引っ張って警告を受けた。その4分後には、CKの場面でフォファナの顔に肘を振り上げた。VARの確認を経て、主審は63分に2枚目のイエローカードを提示し、PKを与えた。64分、キッカーを務めたパーマーはラメンスの逆を突き、というより、その手の届かないところへ蹴り込んで2-0とした。

広告

チェルシーがリードを守り切る

数的優位に立ったチェルシーは終盤をコントロールした。最終的なボール保持率は59％。シュート数はユナイテッドの10本に対して20本、枠内シュートも相手の4本に対して10本を記録した。ユナイテッドは5枚のイエローカードを受け、ファウル数もチェルシーの8回に対して20回に上った。試合終了が近づくアディショナルタイムには、ジオヴァニー・ケンダがパーマーに代わって出場した。

広告

この結果が意味するもの

この勝利でチェルシーは勝ち点を16に伸ばし、ひとまず4位に浮上した。1試合消化の少ないブライトンと勝ち点で並んでいるが、週末にはまだほかの試合が控えている。一方、ユナイテッドの状況は厳しい。リーグ戦9試合で勝ち点7、わずか1勝にとどまり、公式戦の未勝利は9試合に伸びた。最後の勝利は9月10日で、キャリックへの重圧は増すばかりだ。