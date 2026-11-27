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現在、マンチェスター・ユナイテッドではまさにあらゆることが起きている。そのどれもサポーターに安心感を与えるものではないが、ユナイテッドはチームを追う人々を日々驚かせる戦略を進め続けている。監督交代後も、マイケル・キャリックに代わって就任したマウリシオ・ポチェッティーノは今のところ期待された結果を出せておらず、クラブ首脳陣の関心は主将ブルーノ・フェルナンデスを巡る差し迫った問題へと向けられた。

ポルトガル人のブルーノ・フェルナンデスは、今季終了時に当たる2027年6月30日に満了する契約について、長らく延長で合意できずにいる。1月にも退団する可能性を示す発言をメディアに対して行うと、ユナイテッド首脳陣は直ちに対抗措置を取り、契約に盛り込まれていた一方的な延長条項を行使して、満了日を2028年6月30日に延ばした。

首脳陣の決断：『 The Athletic』によると、この条項はポルトガル人主将との現行契約に当初から含まれていた。ただ、双方はこの選択肢にとどまらず、さらに大きな合意を目指して交渉することを選んでいた。

ブルーノ・フェルナンデスがクラブからの度重なる提案を拒否し、交渉を中断して正式に移籍市場に出ることを選んだため、マンチェスター・ユナイテッドは条項の行使を改めて検討。今季終了時に移籍金なしで、あるいは1月に安価で選手を失う可能性を遠ざけた。

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売却の可能性は残る：ブルーノ・フェルナンデスの立場は基本的に変わらない。放出は今なお可能であり、マンチェスター・ユナイテッドは売却によって得られる額を探るため移籍市場を調査し、その後、後任候補の獲得に動く考えだ。移籍市場での第一希望はコモのニコ・パスで、本人はレアル・マドリー復帰を優先していないと明かしている。

イタリアではミランとユヴェントス：今回の動きと契約延長以前から、ミランとユヴェントスの双方がブルーノ・フェルナンデスの獲得に動いていた。イタリアの両クラブは、ノヴァーラやサンプドリアなどでプレーした同選手をセリエAに呼び戻そうとしていた。

今後はマンチェスター・ユナイテッドとの交渉が必要になり、獲得への道は必然的に少し難しくなる。移籍金に加え、1994年生まれの同選手がキャリア最後の大型契約を結ぶために求めている高額な給与も考慮しなければならない。