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マンチェスター・ユナイテッドがブルーノ・フェルナンデスの契約延長オプションを行使したと、ファブリツィオ・ロマーノ氏が金曜日に報じた。これにより、ポルトガル人MFの契約は2028年夏までとなる。イングランドの名門クラブは、32歳の主将が移籍金なしで退団する事態をひとまず回避したが、さらに長くクラブにとどまるかどうかは依然としてまったく不透明だ。

フェルナンデスの契約は2027年夏までで、さらに1シーズン延長できるオプションが付いていた。マンチェスター・ユナイテッドには12月末まで行使する時間があり、すでにその行使を決めた。

ロマーノ氏によると、この決断は主に金銭面を考慮したものだという。イングランドの名門クラブは、新契約で合意に至らなかった場合に、フェルナンデスが来夏、移籍金なしで退団する事態を避けたい考えだ。

マンチェスター・ユナイテッドはすでにフェルナンデスに、より長期の契約延長を提案している。しかし、イタリア人の移籍ジャーナリストによれば、その交渉は10月から停滞している。

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ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルで「マンチェスター・ユナイテッドは彼に新契約を提示した。これはオプションの行使ではなく、クラブとのまったく新しい契約の話だ」と説明。「ブルーノ・フェルナンデスの返答は『待とう』だった。まだ合意には至っていない」と語った。

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オプションが行使されたとはいえ、今夏の退団は依然としてあり得る。ロマーノ氏によると、フェルナンデスの現行契約には約6500万ユーロの契約解除条項があり、来夏に有効となる。

マンチェスター・ユナイテッドがフェルナンデスを説得し、オールド・トラッフォードにさらに長くとどまらせられるかどうかは、今後数カ月で明らかになる。ロマーノ氏によれば、クラブ首脳陣が同MFに示す計画が重要な役割を果たすという。

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イタリア人の移籍ジャーナリストは「マンチェスター・ユナイテッドは今日、この動きで自らを守った。だが、重要なのは新契約であり、現行契約の延長ではない」と強調した。

フェルナンデスが退団すれば、マンチェスター・ユナイテッドの補強計画にも大きな影響が及ぶ可能性がある。イングランドの強豪クラブは、コモのスター、ニコ・パスを巡る動向を注視している。このアルゼンチン人MFを担当するのは、マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督と同じマネジメント会社だ。

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ロマーノ氏は「ブルーノが退団すれば、ニコ・パスやほかの創造性のある選手など、新たな選手の加入に道が開けるかもしれない。マンチェスター・ユナイテッドには、そのポジションを担う選手が必要になるからだ」と述べた。今のところ、冬の移籍期間に向けたフェルナンデスを巡る動きは落ち着いている。