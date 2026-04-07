マンチェスター・ユナイテッド、ハリー・マグワイアの将来について重大なニュースを発表

ハリー・マグワイアがマンチェスター・ユナイテッドとの契約を1年延長した。同クラブは火曜日の朝、33歳のディフェンダーが新契約に署名したことを発表した。

マグワイアの以前の契約は今シーズン限りで満了する予定だったが、これで2027年半ばまで契約が延長され、さらに1シーズンの延長オプションが付与された。

マンチェスター・ユナイテッドのクラブ公式サイトを通じて、マグワイアは契約延長について次のようにコメントした。「マンチェスター・ユナイテッドを代表できることは、この上ない名誉です。それは、私と私の家族が毎日誇りに思っている責任でもあります。」

「この素晴らしいクラブでの在籍期間を少なくとも8シーズンに延長でき、素晴らしいサポーターの前でプレーを続け、共にさらに多くの素晴らしい瞬間を創り出せることを、心から嬉しく思います」と、イングランド代表66キャップを誇る同選手は語った。

マグワイアは来シーズンを楽しみにしている。「この将来有望なチームには、野心と可能性が感じられる。大きなタイトルを勝ち取るためのクラブ全体の決意は誰の目にも明らかであり、私たちの最高の瞬間はまだこれからだと確信している。」

マンチェスター・ユナイテッドは2019年、レスター・シティからマグワイアを8700万ユーロ超で獲得した。現在、公式戦出場数は266試合に達している。

マグワイアはマンチェスター・ユナイテッドでFAカップとリーグカップを制覇した。しかし、ここ数年は深刻なスランプも経験している。